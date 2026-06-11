Pričaju da si sahranila mamu, da je umrla od sramote, a ti se sa tim ljudima ližeš: Asmin i Matora sasuli jedno drugom sve u lice, izneli ŠOK detalje! (VIDEO)

Raskrinkavanje!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asminu Durdžiću.

- Rekao si da je Hana namerno rekla za Neria i prevaru jer želi da bude žrtva. Da li to isto važi za Aneli i tebe jer Aneli ne bi imala priču osim da si je ti prevario i ostavio. Ti si obezbedio priču iznošeći svaki Stanijin korak i vašeg zajedničkog života. Tako je ona sklopila priču prevarene žene. Ona je potvrdila dogovor rečima: ,, Vidiš Asmine šta nam rade'' - glasilo je pitanje.

- Aneli je iskoristila priču da uđe u rijaliti. Hana je isto iskoristila za Fifi. Iskroristila je tu priču za Neria. - rekao je Asmin.

- Nije ista priča. Velika je razlika izmešu Aneli i Hane. Ona nije kontaktirala Pink i prodala priču. Nego su prebacili i mnogo se napili. Nerio je sam skočio i sve ispričao. Aneli se pripremala i prodala je priču. Između Anelči i Hane je velika razlika. Oni najbolje znaju za dogovor. On je kačio na vacap slike koje je ona mogla da vidi. Ja sam bila šokirana odakle slike izlaze, a ona je to slala. On joj je dao oružje u ruke. Sa hotelom si srušila sve 3 godine. On je najprljaviji mozak - rekla je Stanija.

- Imala sam pravo da mu vratim na najgori mogući način. Imam pravo da sebe opravdam u ovoj situaciji. Ja sam to napravila kao osvetnica i povređena žena. Neka on pije sada tablete za smirenje. - rekla je Aneli.

- Meni se stvori slika sa pivom gde je ona njega molila za poljubac, hotel gde on naskače na nju sa polu dignutim polnim organom. Šta god ona da kaže za Asmina meni pada u vodu. Meni je to sve smešno kada ga napada. U ratu Asmina i nje, ona je definitivno izgubila. Prvo je priznala da Stanija nije ljubavnica. Ušla je ovde kao neko ko je rekao da je Stanija ljubavnica. Kada je Stanija ušla i rekla da ostaje ona je ovde ceo dan prespavala i rekla da se gasi iz rijalitija. Ti si molila Asmina da priča sa tobom. Pokazala je da joj Nora nije prioritet nego pobeda - rekla je Teodora.

- Apsolutno sam sigurna da je ova žena imala plan sa Asminom. Aneli je posle hotela mislila da Asmin ima emociju. Govorila je da misli da Asmin njoj u inat radi to sa Majom. Kada je sela kod Asmina očekivala je da će stati na njenu stranu. Mislim da ti je pričao priče - rekla je Matora.

- Boli mene k*rac šta Matora priča. Ja od prvog dana pričam istu priču. Mene ova žena ne zanima, ni Stanija. Ja sam nju ostavio pre Stanije - rekao je Asmin.

- Tek ćete me navući da kažem šta mi je pričao - rekla je Aneli.

- Ja sam dokazao da je ona sve živo lagala i da mogu da je imam kad hoću. Ja sam nju demantovao u svemu. Ja nikad njoj nisam rekao da imam emocije, dok ona jeste - rekao je Asmin.

- Ja tebe ne vrešam, a ti mene vređaš - rekla je Matora.

- Ti ponovo nađi trudnicu i izvuci joj bebu iz pi*ke i uđi u desetku. tebi su poplavele usne od na*omanije - rekao je Asmin.

- Tražio si mi da ti ti nabavim dr*gu za tebe i tvog druga kad smo sedeli u kafiću - rekla je Matora.

- Ovde su ti pričali da si ti svoju mamu sahranila pa se sa njima ližeš. Pričaju da si sahranila mamu, da je umrla od sramote, a ti se sa tim ljudima ližeš - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović