Vodite je na psihijatriju: Maja prebacila Asminu zbog limunade, pa mu udelila nadimak! (VIDEO)

Drama!
Dok je emisija ''Pitanja gledalaca'' u toku, Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su podigli obezbeđenje na noge.
- Nodi mali. Znaš ko je Nodi? Igračkica. Moj Nodi - rekla je Maja.
- Majo, je l' želiš da ja tebe ponižavam? Skloni se - rekao je Asmin.
- Buć, bući bu - rekla je Maja.
- Ajde donesi mi limunadu - rekla je Maja.
- Zna se kako se neko zamoli - rekao je Asmin.
- Molim te ljubavi, moj Nodi, moj mačkić. Hoću limunadu žedna sam - rekla je Maja.
- Slušam Matoru - rekao je Asmin.
- Donesi mi limunadu - rekla je Maja.
- Tiše pričaj. Nemoj da me diraš. Vodite je na psihijatriju. Neću da ti donesem. Vodite je u ludnicu - rekao je Asmin.
- Onda tebe u vrtić - rekla je Maja.
- Je l' se tako ponaša institucija? - pitao je Asmin.
Autor: Teodora Mladenović