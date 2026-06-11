Vodite je na psihijatriju: Maja prebacila Asminu zbog limunade, pa mu udelila nadimak! (VIDEO)

Drama!

Dok je emisija ''Pitanja gledalaca'' u toku, Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su podigli obezbeđenje na noge.

- Nodi mali. Znaš ko je Nodi? Igračkica. Moj Nodi - rekla je Maja.

- Majo, je l' želiš da ja tebe ponižavam? Skloni se - rekao je Asmin.

- Buć, bući bu - rekla je Maja.

- Ajde donesi mi limunadu - rekla je Maja.

- Zna se kako se neko zamoli - rekao je Asmin.

- Molim te ljubavi, moj Nodi, moj mačkić. Hoću limunadu žedna sam - rekla je Maja.

- Slušam Matoru - rekao je Asmin.

- Donesi mi limunadu - rekla je Maja.

- Tiše pričaj. Nemoj da me diraš. Vodite je na psihijatriju. Neću da ti donesem. Vodite je u ludnicu - rekao je Asmin.

- Onda tebe u vrtić - rekla je Maja.

- Je l' se tako ponaša institucija? - pitao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović