Definitivno kraj jedne neostvarene priče?! Stanija i Anđelo krenuli da otvaraju karte, svalili krivicu jedno na drugo (VIDEO)

Kraj pre početka!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Maji Marinković, a potom Anđelu Rankoviću i Staniji Dobrojević.

- Alo institucijo, klečiš, moliš i nudiš s*ks samo da te ovaj ne ostavi. Da li si Majo ti realna?- glasilo je pitanje.

- Nisam nikada molila. A to da sam institucija to su u pravu - rekla je Maja.

- Ne, nikad u životu - rekao je Asmin.

- Pitanje za Staniju i Anđela. Oboje gubite vreme i dozvoljavate drugima da vam nameću priče, a nijedno od vas nema istu hemiju ni sa kim drugim kao što iamte vas dvoje. Nisam toliko volela nijedan par još od Marka i Lune. Zašto misliš da vaša bliskost smeta mnogima u kući. Smuvajte se već jednom - glasilo je pitanje.

- Niko ne može da utiče na naš odnos da li ćemo se smuvati. Naš odnos zavisi isključivo od nas. Zbog stvari koje je rekla u par navrata koje se meni ne sviđaju. Od takvih rečenica i reakcija će naš odnos zavisiti. Ona da li će da se inati, šta će da radi to je na njoj - rekao je Anđelo.

- Anđelo je uništio i naše potencijalno peckanje i razvijanje filma. Ono za Boginju i strelice sam pre neki dan skapirala - rekla je Stanija.

- Ako smo to raščistili što onda to spominješ? Ako smo krenuli drugarstvo od nule onda može da bude samo drugarstvo. Onda ja mogu da pričam šta se meni nije dopalo - rekao je Anđelo.

- Ovde samo drugarstvo dolazi u obzir - rekla je Stanija.

- Ko je rekao da je ostavljen prostor da bude nešto napolju? - pitao je Anđelo.

- Ti čokoladom - rekla je Stanija.

- Onda smo rijaliti poznanici. Hrabro srce sam za sebe. Možemo da završimo i drugarstvo ako ti se ne sviđa - rekao je Anđelo.

- Ja Staniju uvek vrađam iz mrtvih. Ovo su dva najveća foliranta. Ona ga direktno ponižava. On trpi da ga ona ponižava. - rekao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović