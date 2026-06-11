KOD KOGA ĆE PRAVO IZ ELITE?! Maja jasno stavila do znanaja da neće prići prva Durdžićima, Asmin ne želi da se takmiči sa Takijem (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Maji Marinković.

- Kako komentarišeš što Taki jedva čeka Maju da odvede kući i da jedva čeka da te vidi u superfinalu i da te sretne? - glasilo je pitanje.

- MAja odlučuje da li će neko da je vodi kući. Glupo mi je da se takmičim sa Takijem gde Maja ide. Taki može da mi kaže šta god želi. Ima pravo da mi kaže šta god poželi ali fizički kontak ne opraštam ni Mustafi - rekao je Asmin.

- Ne bih da komentarišem, moj otac nije deo rijalitija. Ja svom ocu nisam nikada odgovorila. Iamm toliko poštovanje prema mom ocu. Nisam povisila ton na njega, a kamoli izgovorila ružnu reč. Nepostoji niko ko je ispred mog oca. Pričaću sa mojim ocem. Znam njegov stav, neće nikome prići i pružiti ruku, a neću ni ja. Ja ću biti normalna ako mi oni prvi priđu, inače neću da prilazim. Ne očekujem ni od njega isto. Taki nije uticao na moj ljubavni život ni kad sam imala 23 godine. Zna da sam tvrdoglava - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović