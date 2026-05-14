Pečatirao svoju sudbinu: Maja jasno stavila Asminu do znanja da sa njom nema raskida! (VIDEO)

Nije mu ovo prijalo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca"voditeljka Maša Mihalović pročitala je pitanje koje je bilo za Staniju Dobrojević.

- Zašto dozvoljavaš da ti izvrću reči? Uvek si bila borbena, da li sad puštaš kuje da laju? - glasilo je pitanje.

- Sve kuju laje, a rekla bih da ovde za stolom i muškarci laju. Meni ovde izvrću reči otkako sam došla, Maja od prve noći za Takija, pa sve do Aneli i emisije. Publika neka lepo prati šta kažem, a šta oni posle izvrću - govorila je Stanija.

- Neka bude da je ovde mesec i po dana, a mnogo različitiš priča je samo izvrnula. Niko je nije terao da uzgovara reči koje je izgovarala. Ne mogu po svaku cenu da se brane neke stvari - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Praviš se muškarac i ostavljaš Maju, a ti nemaš petlju nju da ostaviš. Mamba ostavlja, a ne ti - glasilo je pitanje.

- Nemam potrebu da je ostavim. Ja tek sad vidim koliko nam je veza na udaru... Ja nekad njoj kažem da me ostavi na sat ili dva - rekao je Asmin.

- Ne treba svako pitanje da doživljavaš kao kritiku. Ti to jesi rekao. On je nešto nervozan u zadnje vreme i onda ovako bezobrazno odgovara. Mene nervira kako se on ponaša juče i danas. On ne treba da se ljuti jer ljudi imaju pravo da pitanju. Ja sve rešavam u sekundi, nema ostavljanja - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić