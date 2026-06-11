LETE VARNICE NA SVE STRANE! Asmin i Maja jedno drugo poslali na lečenje, pa Bora i Viktor u žestokom obračunu zbog Mine (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića, a potom za Viktora Gagića.

- Dokle će Asmin dozvoljavati Mariji da ga maltretira? I zašto si u vezi u kojoj nema grama ljubavi i poštovanja? - glasilo je pitanje.

- Mislim da ona ima ljubav. Poštovanja nema ali radimo da bude bolje. Bilo bi sve drugačije da ona nije toliko ljubomorna. Bilo bi bolje kad bi mi malo više verovala - rekao je Asmin.

- Ja verujem sebi - rekla je Maja.

- Ja bih voleo da ti sa mnom raskineš. U šta veruješ. Tebe tvoj tata treba da leči. - rekao je Asmin.

- Da su te lečili ti se tako ne bi ponašao prema ženama - rekla je Maja.

- Zašto kažeš da Mina laže? Prvo ti je stavila poklon ispod jastuka što joj je brat dao, al ona je jedino to imala da ti pokloni u tom trenutku. Kod spoljnog wc-a ste se ljubili, grlili, hvatao si je za du*e. Rekao si da te pusti još dva do tri dana da dođe sebi i onda će sve to biti okej. To je bilo 07.06. ovog meseca. Više ne razumem šta pokušavaš. Sve se videlo. Objasni što si slagao za sve navedeno - glasilo je pitanje.

- Tražila mi je da je zagrlim da će joj biti lakše. Svaki put je to radila i iskoristila to protiv mene i da joj dajem lažnu nadu. Zabranjuje ljudima okolo da prilčaju sa mnom. Krade mi pare. Ona je pokazala sebe. Ako ima ona nešto mene da zgadi kako je ona mogla da bude tad sa mnom - rekao je Viktor.

- Bilo je sve tako kako piše. Ja sam svima negde oprostila i sa svima sam okej. Juče je hteo da pleše sa Sofijom i Dušicom. Defoinitivno sam i ja stavila kraj na ovo. Od klinca sam napravila princa. Drago mi je što sam uspela da napravim igrača za sledeću godinu - rekla je Mina.

- Nije napravila princa nego blam. Sve što je ona napravila od mene nije dobro. Meni je drago zbog toga što neće da nastavi ovu priču. Tražim samo od nje da me ostavi na miru - rekao je Viktor.

- Ti si pi*kica jedna mala smrdljiva. Riba te finansira u rijalitiju. Bio bi mršaviji od Miće. Samo si imao prolaz kod Mine jer si joj se svideo. Ti i Sofija idete u izolaciju. - rekao je Bora.

Autor: Teodora Mladenović