Aneli ne miruje otkako je čula da je Filip nazvao Todićku Teodora, smatra da su LUDI jedno za drugim (VIDEO)

Ipak shvatila šta se dešava?!

Aneli Ahmić sedela je u hotelu sa Borom Santanom i Minom Vrbaški, pa je tako iznela svoju teoriju o ponašanju Filipa Đukića.

- Rekao je Todićki da je Teodora, ja vam garantujem da su ludi jedno za drugim, vidim to - rekla je Aneli.

- Pa ako vidiš, što legneš sa njim?! Šta si se ljubila jutros onda - pitala je Mina.

- Nisam se ljubila sa njim, ja spuštam prekrivač, a on neće da ga kamera snima, neugodno mu je - rekla je Aneli.

- Vi ste kao Lunja i Maza, oni su se poljubili preko špageta - rekla je Mina.

Autor: Nikola Žugić