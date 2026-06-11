Aneli ne miruje otkako je čula da je Filip nazvao Todićku Teodora, smatra da su LUDI jedno za drugim (VIDEO)

Ipak shvatila šta se dešava?!
Aneli Ahmić sedela je u hotelu sa Borom Santanom i Minom Vrbaški, pa je tako iznela svoju teoriju o ponašanju Filipa Đukića.
- Rekao je Todićki da je Teodora, ja vam garantujem da su ludi jedno za drugim, vidim to - rekla je Aneli.
- Pa ako vidiš, što legneš sa njim?! Šta si se ljubila jutros onda - pitala je Mina.
- Nisam se ljubila sa njim, ja spuštam prekrivač, a on neće da ga kamera snima, neugodno mu je - rekla je Aneli.
- Vi ste kao Lunja i Maza, oni su se poljubili preko špageta - rekla je Mina.
Autor: Nikola Žugić