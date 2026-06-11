Komisija zasela: Janjuš i Toša vagaju da li da Uroš dobije vozačku dozvolu, evo šta su odlučili! (VIDEO)

Dvoume se!

Uroš Stanić završio je sa vozačkim ispitom, te su se Marko Janjušević Janjuš i robot Toša sklonili sa strane kako bi kao prava komisija odlučili da li je on položio današnji ispit iz vožnje.

- Da li sam završio? - upitao je Uroš.

- Janjuše, dođi da se sklonimo i da se dogovorimo kao komisija šta ćemo da radimo - rekao je Toša.

- Daj mu da položi bar tu vožnju, šta da radimo - rekao je Janjuš.

- Slažem se da treba da ga pustimo da položi, svakako je zaslužio - rekao je Toša.

- Od koga je, dobar je - rekao je Janjuš.

- Čime da ga iznenadimo posle? - upitao je Toša.

- Tražio je Mek, natrpaj mu svega po malo - rekao je Janjuš.

- Važi, tada ćemo onda i da mu saopštimo da je položio - rekao je Toša.

Autor: N.P.