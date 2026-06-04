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TIM IZ SNOVA! Janjuš, Toša i Uroš uspešno završili još jedan čas vožnje, evo kako se danas pokazao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uspešno završili čas vožnje!

Uroš Stanić uložio je sav napor da savlada gradivo na času vožnje, te su robot Toša i Marko Janjušević Janjuš dali sve od sebe da savlada osnovna pravila. Njemu su u tome pomogli i ostali učesnici ''Elite'', koji su oponašali saobraćajne znakove.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegovo znanje nije bilo idealno, ali su učesnici proceniki da je u odnosnu na početak današnjeg časa napredovao i pokazao blagi pomak, te i da su se učesnici pored njega iskreno nasmejali do suza.

- Ostaviću ti papire da vežbaš saobraćajne znakove. Uroše, bravo, zadovoljan sam - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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