TIM IZ SNOVA! Janjuš, Toša i Uroš uspešno završili još jedan čas vožnje, evo kako se danas pokazao! (VIDEO)

Uspešno završili čas vožnje!
Uroš Stanić uložio je sav napor da savlada gradivo na času vožnje, te su robot Toša i Marko Janjušević Janjuš dali sve od sebe da savlada osnovna pravila. Njemu su u tome pomogli i ostali učesnici ''Elite'', koji su oponašali saobraćajne znakove.
Njegovo znanje nije bilo idealno, ali su učesnici proceniki da je u odnosnu na početak današnjeg časa napredovao i pokazao blagi pomak, te i da su se učesnici pored njega iskreno nasmejali do suza.
- Ostaviću ti papire da vežbaš saobraćajne znakove. Uroše, bravo, zadovoljan sam - rekao je Toša.
Autor: S.Z.