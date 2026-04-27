Vučić sa spskim vojnicima koji su učestvovali u misiji u Libanu: Na još jednom primeru smo pokazali kako se čuva mir

Predsednik Aleksandar Vučić u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike dočekuje pripadnike Vojske Srbije, koji su uspešno završili misiju u Libanu.

Pripadnici Vojske Srbije, sastav Voda za zaštitu snaga iz Sektora "Zapad", bili angažovani u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

- U skladu sa odlukom UN i odgovarajućom rezolucijom, mi smo prihvatili da učestvujemo u misiju u Libanu, UNIFIL, i naši momci su pripadali sektoru "Zapad", gde smo sa italijanskim jedinicama učestvovali u zaštiti objekata - rekao je on.

Dodaje da su trenutno u Libanu veoma teški uslovi, i da su naši mirovnjaci veoma hrabri.

Kada god sam pričao sa Đorđom Meloni i drugim zvaničnicima, uvek su tražili da pošaljemo još mirovnjaka. Ove devojke i momci su stekli ogromno iskustvo, koje će da prenose sada svojim saborcima. Prenosiće svoje znanje i iskustvo. Učešće u ovakvim misijama zahteva posvećenost i rat, sve je komplikovano. Komplikovan je i način plaćanja, koje nam UN refundiraju. Ali ni UN sada nema novca. Međutim, našim pripadnicima nikada nije kasnila plata, država je plaća sve na vreme

Vučić je istakao da je Srbija na još jednom primeru pokazala kako se čuva međunarodno pravo i mir.

- Patrijarh Pavle je rekao da je mir ono što je najvažnije i što moramo čuvati... Mir i mudrost ne isključuju hrabrost, biti miroljubiv i mudar znači najveću hrabrost. Zato sam zahvalan ovim ljudima koji 15 ili 16 godina čuvaju mir na jugu Libana. Svi ovi ljudi čestitog srca su veliko blago Srbije, naše vojske, koja mora da snaži i da se modernizuje, i koja mora biti garant opstanka naše zemlje - rekao je on.

Vučić se zahvalio srpskim vojnicima, zahvalio im se na trudu i radu, kao i na tome što su tako dugo izdržali bez porodica.

Želim vam dobre i mirne vojničke dane, i nadam se da ćete preneti vojno iskustvo svim svojim kolegama u Vojsci Srbije. Hvala vam svima, a vama generale Mojsiloviću i gospodine Gašiću, želim da kažem da ubrzate sve pripreme na daljoj modernizaciji vojske, i da me što pre obavestite o formiranju bataljona i brigada za besposadno oružje i oruđe, za robote, dronove i upotrebu AI u vojsci

Ovi vojnici su proteklih osam meseci bili zaduženi za obezbeđenje baze u kojoj je bio smešten italijanski kontingent UN mirovnih snaga. U trenutku kada su se pripadnici Vojske Srbije vratili kući, zamenile su ih kolege iz Komande za obuku koje su ranije ovog meseca upućene u zonu operacija.

Pripadnici Vojske Srbije, koji su uspešno završili misiju u Libanu, uručili su Vučiću i simboličan poklon.

Za vreme angažovanja u Libanu, pripadnici Vojske Srbije izvršavali su redovne zadatke, u skladu sa mandatom misije UN, a svi zadaci realizovani uz maksimalno poštovanje bezbednosnih procedura, a međuljudski odnosi među članovima misije bili su odlični, što je dodatno doprinosilo uspehu misije.

Autor: Jovana Nerić