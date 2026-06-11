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Ogolio dušu do srži: Terza se otvorio Staniji kao nikad, šta li će Sofija reći na ovo? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Borislav Terzić Terza osamio se sa Stanijom Dobrojević u kući Odabranih i tom prilikom otvorio joj se i progovorio o svom životu.

- Ja moram da rešim prvo sa Milicom da me upiše kao oca, a onda ćemo da pravimo porodično veselje za prvi rođendan. Moja porodica je željna nje, klinci od brata su mi je samo tražili - rekao je Terza.

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- Kako ne - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moji su ti otišli u Bosnu i ja kad sam se rodio, bilo je ratno stanje skroz. Bili smo baš napaćeni tada, tata je bio suspendovan sa posla na Kosovu i tužio se sa državom. Baš smo se napatili, ali krenulo je sve bolje - rekao je Terza.

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Autor: N.P.

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