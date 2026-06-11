Utripovala da je žena kriminalca, a on u zatvoru zbog flaminga: Dača unakazio Maju i Asmina kao nikad niko! (VIDEO)

Brutalno ih spustio!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Danila Daču Virijevića.

- Kako tumačiš alibabino obraćanje Maji nakon pljuvanja da Filip Car nikad ne može da ima cure koje je on imao, a da on može njegove - glasilo je pitanje.

- Pa dokazao je da su mu žene koje je imao digle cenu i sad misli da može sve da ima. Sad je odjednom i Dragana htela da bude sa njim, svi smo hteli. To je jedan običan seljober koji će da priča da je j*bao Maju, bio sa Stanijom i da mu je Aneli rodila dete. On je pričao kad je došao od advokata da treba da nastavim da nosim čokoladice Maji jer je to prva tema i da će tako da opere Staniju. Maja nije budala i nije glupa nego je sad utripovala da je žena kriminalca kojoj je muž u zatvoru pa se sad bori protiv svih. Ona je ležala pored Asmina dok je u tvorza, ona je neki kriminalac sad, a on otišao u zatvor zbog flaminga. Kakav blam! - govorio je Dača.

Sledeće pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Dođe li ti da zagrliš Aneli ili bar da joj se obratiš? - glasilo je pitanje.

- Pomirili smo se, družimo se. Ona sad neće da ne pričamo nego se samo družimo. Kaže da je kopka kad ne pričamo, neka ona objasni to. Meni dođe da je zagrlim, zagrlim je, ali više nema kaže da se ohladila od juče popodne - rekao je Đukić.

- Nema potrebe da se svađamo i da ne pričamo, pa nemam žal. Sad mi je super jer mi ne fali i svejedno mi je kad pričamo - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić