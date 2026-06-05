AKTUELNO

Zadruga

Alibabi pukao film: Shvatio da Maja i dalje voli Cara, pred svima je unakazio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brutalno je izvređao!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala Maju Marinković.

- Maja se upalila jer je Janjuš rekao da Filip i ona nisu imali ljubav nego kataklizmu i da se nisu voleli - rekla je Teodora.

pročitajte još

Želeo bih devojku koja će me voleti i bez para: Alibaba pecnuo sve bivše, Maja razvukla osmeh! (VIDEO)

- Kada je Janjuš ustao da priča, ona je meni rekla: ''Vidi kako on komentariše''. Ovo je bila tvoja reakcija na Cara, a ne na Milenu - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi ne smete da se suprodstavite jedno drugom, reci kakvo mišljenje imaš o Maji - rekla je Maja.

- Majo, ja tebe čitam kao knjigu. Ovo je tvoje reakcija na Filipa Cara - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ona je druga opcija: Dača urnisao Anitu, uveren da je sa Lukom čeka dete samo jer Aneli to nije htela! (VIDEO)

- Ćutao si kao k*rva kad sam ti prenela šta je Janjuš rekao za tebe - rekla je Maja.

- Asmin je odlično odigrao kada je ustao na početku klipa jer je sačekao da vidi šta će Maja reći. Filip Car da uđe ovde na vrata, niko više ovde ne postoji za Maju - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš i Asmin ne mogu biti prijatelji nikada u životu. Vas dvojica ste foliranti - rekao je Mića.

- Tako je! - dobacila je Maja.

pročitajte još

MEVLIDA, VIDIŠ LI TI OVO?! Maja kao dokaz ljubavi Asminu iscedila bubuljicu! (VIDEO)

- Ja sam samo čekao Majinu reakciju i sve je potvrdila - rekao je Alibaba.

- Asminu uopšte ne smeta moja komunikacija sa Kačavendom, a za ostale me zabole d*pe. Ja sam sto puta rekla da me boli uvo za Filipa. Aneli je ustala i rekla da se nikada nije iskompleksirala kada Janjuš kaže da je Aneli najviše voleo jer zna da je voleo i mene, a Janjuš je rekao: ''Normalno kad ona priča da je njena najveća ljubav Filip Car'', tad je Asmin ćutao kao p*čka - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ne možeš da se igraš s mojim mozgom, to moraš da znaš. Od danas se ja pitam za sve - rekao je Alibaba.

- Ti od danas nemaš pravo više na komunikaciju s Janjušem - rekla je Maja.

pročitajte još

Nek ne dolazi na finale: Alibaba ne želi da vidi Mevlidu zbog vređanja Maje, a evo koju poruku je uputio Neni opoziciji! (VIDEO)

- Ti meni ne možeš da zabraniš ništa - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mrtva, iskrivljena i izgledaš neuredno: Alibabi pukao film, brutalno unakazio Hanu! (VIDEO)

Zadruga

Alibabi pukao film: Krenuo u napad na Staniju i priznao joj da je Maja bolji čovek od nje! (VIDEO)

Zadruga

Alibabi pukao film: Priznao da je zbog Maje štedeo Staniju, sad je nagazio brutalnije nego ikad! (VIDEO)

Zadruga

Unakazio ih je i treba da ih gazi: Terzi pukao film, urliče na sve koji ćute Urošu Staniću! (VIDEO)

Zadruga

Maja luda za Filipom Đukićem: Dača razvezao jezik i pred svima je odrukao, Alibabi nije dobro! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Ivanu pukao film i brutalno oblatio Aneli zbog Anđela, pa je pred svima zauvek odjavio! (VIDEO)