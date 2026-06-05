Alibabi pukao film: Shvatio da Maja i dalje voli Cara, pred svima je unakazio! (VIDEO)

Brutalno je izvređao!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala Maju Marinković.

- Maja se upalila jer je Janjuš rekao da Filip i ona nisu imali ljubav nego kataklizmu i da se nisu voleli - rekla je Teodora.

- Kada je Janjuš ustao da priča, ona je meni rekla: ''Vidi kako on komentariše''. Ovo je bila tvoja reakcija na Cara, a ne na Milenu - rekao je Alibaba.

- Vi ne smete da se suprodstavite jedno drugom, reci kakvo mišljenje imaš o Maji - rekla je Maja.

- Majo, ja tebe čitam kao knjigu. Ovo je tvoje reakcija na Filipa Cara - rekao je Alibaba.

- Ćutao si kao k*rva kad sam ti prenela šta je Janjuš rekao za tebe - rekla je Maja.

- Asmin je odlično odigrao kada je ustao na početku klipa jer je sačekao da vidi šta će Maja reći. Filip Car da uđe ovde na vrata, niko više ovde ne postoji za Maju - rekao je Bebica.

- Janjuš i Asmin ne mogu biti prijatelji nikada u životu. Vas dvojica ste foliranti - rekao je Mića.

- Tako je! - dobacila je Maja.

- Ja sam samo čekao Majinu reakciju i sve je potvrdila - rekao je Alibaba.

- Asminu uopšte ne smeta moja komunikacija sa Kačavendom, a za ostale me zabole d*pe. Ja sam sto puta rekla da me boli uvo za Filipa. Aneli je ustala i rekla da se nikada nije iskompleksirala kada Janjuš kaže da je Aneli najviše voleo jer zna da je voleo i mene, a Janjuš je rekao: ''Normalno kad ona priča da je njena najveća ljubav Filip Car'', tad je Asmin ćutao kao p*čka - rekla je Maja.

- Ti ne možeš da se igraš s mojim mozgom, to moraš da znaš. Od danas se ja pitam za sve - rekao je Alibaba.

- Ti od danas nemaš pravo više na komunikaciju s Janjušem - rekla je Maja.

- Ti meni ne možeš da zabraniš ništa - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.