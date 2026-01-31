Mrtva, iskrivljena i izgledaš neuredno: Alibabi pukao film, brutalno unakazio Hanu! (VIDEO)

Ravezao jezik!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge.

- Maja je pogazila sve što je gradila. Misli da smo mi ljubomorni, ali sve što si gradila si pogazila i to ćeš videti u julu. Na mene loše utiču ljudi koji ostavljaju prljavu kuhinju i kupatilo. Nerio i Hana loše utiču, a on je sve to sam dozvolio. Pre tri dana je rekla da je Nerio mrtvo puvalo, da nema energije, a kad gledam to si i ti. Vas dvoje kad hodate ste kao dva zombija. Očekuješ da ti muškarac ima energiju, a sama si mrtva, iskrivljena i izgleda neuredno. Muškarac pored žene koja izgleda kao zombi na kreku onda je i on mrtav. Ne bih vas dalje ponižavao - govorio je Asmin.

- Anastasija je uticala da me poremeti u rijalitiju, ali sam sam kriv. Ja sam najviše kriv. Ja sam loše uticao na druge ljude. Hana je jako loša osoba, kvarna, loše utiče na Neria i nejgovu porodicu. Treće mesto Uroš Stanić koji je dosta uticao na mnoge veze - rekao je Bora Santana.

Autor: A. Nikolić