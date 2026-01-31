AKTUELNO

Zadruga

Mrtva, iskrivljena i izgledaš neuredno: Alibabi pukao film, brutalno unakazio Hanu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ravezao jezik!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje imaju najlošiji uticaj na druge. 

pročitajte još

Skočila kao oparena: Anita reži na Janjuša jer Luki hoće da otvori oči da ona nije za njega! (VIDEO)

- Maja je pogazila sve što je gradila. Misli da smo mi ljubomorni, ali sve što si gradila si pogazila i to ćeš videti u julu. Na mene loše utiču ljudi koji ostavljaju prljavu kuhinju i kupatilo. Nerio i Hana loše utiču, a on je sve to sam dozvolio. Pre tri dana je rekla da je Nerio mrtvo puvalo, da nema energije, a kad gledam to si i ti. Vas dvoje kad hodate ste kao dva zombija. Očekuješ da ti muškarac ima energiju, a sama si mrtva, iskrivljena i izgleda neuredno. Muškarac pored žene koja izgleda kao zombi na kreku onda je i on mrtav. Ne bih vas dalje ponižavao - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija je uticala da me poremeti u rijalitiju, ali sam sam kriv. Ja sam najviše kriv. Ja sam loše uticao na druge ljude. Hana je jako loša osoba, kvarna, loše utiče na Neria i nejgovu porodicu. Treće mesto Uroš Stanić koji je dosta uticao na mnoge veze - rekao je Bora Santana.

pročitajte još

Totalna promena ploče: Luka od najvećeg pljuvača Milene Kačavende posto njen dežurni uvlakač! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pukao mu film: Pečenici prekipelo, nikad brutalnije napljuvao Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Kačavendi pukao film: Otvorila oči i odmah osula rafalnu paljbu po Miksi Kulić! (VIDEO)

Zadruga

Eni Čolić pukao film: Žestoko razvezala jezik, pa nikad brutalnije oblatila Peju! (VIDEO)

Domaći

Pukao mu film kao nikad: Đukić razvezao jezik i brutalno unakazio Luku, uveren da je 30 godina prijateljstva prodao zbog rijalitija! (VIDEO)

Zadruga

Babice, ne znaš gde udaraš: Janjušu pukao film i brutalno izvređao Milenu zbog Milice Veličković! (VIDEO)

Domaći

Taj matori ološ... Teodori pukao film i žestoko izvređala Takija, Maja joj brutalno zapušila usta! (VIDEO)