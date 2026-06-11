Nisam ja njene muškarce jurila nego ona moje: Mina blati Staniju za sve pare, zbog Viktora ne može očima da je gleda! (VIDEO)

Rafalna pljba!
Mina Vrbaški za vreme reklama žestoko je oplela po Staniji Dobrojević jer poslednjih dana često provodi vreme sa njenim bivšim dečkom Viktorom.
- Ona je svaki put završila sa mojim muškarcem nego ona sa mojim. Nisam ja njene jurila - rekla je Mina.
- Nije ti ona problem, nego on - dodala je Sofija.
- Ni on, biće zaboravljen i znaće se samo kao Minin bivši dečko - dodala je Mina.
- Ja sam njega ovde uzdigla, a ne on mene. Njen blam je jer ima 40 godina i hoće meni da vrati za Asmina. Tri godine je bila sa njim, a kaže da su ukupno živeli tri meseca i imali 15 puta odnose. Pa koja je to ljubav? Ovo je sve izgovor da ona meni vrati - govorila je Mina.
Autor: A. Nikolić