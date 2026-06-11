AKTUELNO

Zadruga

Nisam ja njene muškarce jurila nego ona moje: Mina blati Staniju za sve pare, zbog Viktora ne može očima da je gleda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Rafalna pljba!

Mina Vrbaški za vreme reklama žestoko je oplela po Staniji Dobrojević jer poslednjih dana često provodi vreme sa njenim bivšim dečkom Viktorom.

- Ona je svaki put završila sa mojim muškarcem nego ona sa mojim. Nisam ja njene jurila - rekla je Mina.

- Nije ti ona problem, nego on - dodala je Sofija.

- Ni on, biće zaboravljen i znaće se samo kao Minin bivši dečko - dodala je Mina.

- Ja sam njega ovde uzdigla, a ne on mene. Njen blam je jer ima 40 godina i hoće meni da vrati za Asmina. Tri godine je bila sa njim, a kaže da su ukupno živeli tri meseca i imali 15 puta odnose. Pa koja je to ljubav? Ovo je sve izgovor da ona meni vrati - govorila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Boginja žestoko oplela po cimerkama, ove tri žene ne može očima da gleda! (VIDEO)

Zadruga

Ostala bez trunke dostajanstva: Mina moli Viktora za mrvu ljubavi, on sedi kao kip, ne može da je gleda očima (VIDEO)

Zadruga

Niko se nije blamirao kao Mina Vrbaški: Jeca i moli Viktora za gram ljubavi, on očima ne može da je gleda! (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima! Dragana priznala da joj ne smeta Matorin verenički prsten na ruci, Mića je urnisao kao nikad: Za kadar bi se... (VIDEO)

Zadruga

Osećam se bezvredno i stalo mi je do njega: Mina Vrbaški se slomila zbog raskida s Viktorom, Ivan dao svoj sud: Ne može očima da te gleda (VIDEO)

Zadruga

Ja se blamiram zbog tebe, skloni se! Mina ne pušta Viktora na miru, obezbeđenje doletelo do njih! (VIDEO)