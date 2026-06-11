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NE ŽELI DA PRIZNA DA SAM MU NAJVEĆA LJUBAV: Stanija jednim delom za sunovrat ljubavi sa Asminom okrivila NENU OPOZICIJU, pa priznala da je prema njoj imao veće poštovanje nego Maji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala svoj sud!

Na prvom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'', imali su priliku da čuju kako Stanija Dobrojević govori Dači Virijeviću da ju je Asmin Durdžić nazvao najboljom devojkom s kojom je bio, i to pred Majom Marinković. Nakon završenog klipa, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dobrojevićevoj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mislim da je Asminu problem da prizna da sam mu ja bila najbolja zbog Maje, već sebe. Mi smo se borili godinama protiv svih, on mene nikada nije uvredio, dok sam ja umela da ga uvredim, blokiram i ostalo. Svađali smo se najviše zbog Aneli, govorila sam mu da je ne spominje javno, a on je meni govorio da to mora da radi, jer je ona svašta govorila za njegovu porodicu. Nikada me nije uvredio, da su mu mnoge stvari smele, jesu. Njega je sve ponelo, pre svega Nena, žena koja ga podržava. Ona ga je uvlačila u rijaliti priču, jer mu je slala sve, ko ga pominje, šta se dešava. U jednom periodu, na ulicu nije izlazio od sramote - rekla je Stanija.

- Kako misliš nakon ''Elite 9'' da će se nositi sa pritiskom javosti? - upitala je voditeljka.

- Sve je to njega uvuklo, ti komentari i fanovi. On je veoma povređen jer sam ja ušla. Toliko me mrzi, da ja ne mogu da verujem. Mislim da će čitati komentare kad izađe iz rjalitija. Biće udarno to da li će Maja i on opstati, sigurna sam da će ga i stav naroda veoma zanimati - kazala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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