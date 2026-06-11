Stavio svima do znanja šta misli!
U emisiji ''Gledanje snimaka'', reč je dobila Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala izlaganje Stanije Dobrojević, koja je istakla da misli da ju je Asmin Drudžić smatao najvećom ljubavi.
- Mislim da će raditi on svašta, ako budemo gostovale u ''Narod pita'' nekad Stanija i ja, ali ako bude sa Majom, mislim da to neće raditi - kazala je Aneli.
- Ja najviše volim Maju, to da kažem. Uključivao sam se u neke emisije na ''Pinku'' i ''Redu'', jer imam dobru saradnju, a ne da bih se bavio ja sam od sebe - kazao je Asmin.
- Ne, to si radio jer si sam želeo - kazala je Aneli.
Autor: S.Z.