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BEG OD ISTINE ILI NEŠTO DRUGO?! Asmin negira da ga je zanimao Anelin život dok je bio sa Stanijom, pa istagao da mu sfera interesovanja nije šta njegove bivše rade! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio svima do znanja šta misli!

U emisiji ''Gledanje snimaka'', reč je dobila Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala izlaganje Stanije Dobrojević, koja je istakla da misli da ju je Asmin Drudžić smatao najvećom ljubavi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da će raditi on svašta, ako budemo gostovale u ''Narod pita'' nekad Stanija i ja, ali ako bude sa Majom, mislim da to neće raditi - kazala je Aneli.

- Ja najviše volim Maju, to da kažem. Uključivao sam se u neke emisije na ''Pinku'' i ''Redu'', jer imam dobru saradnju, a ne da bih se bavio ja sam od sebe - kazao je Asmin.

- Ne, to si radio jer si sam želeo - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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