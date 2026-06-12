MISTERIJA 'CRNE DEVOJKE' TRESE BELU KUĆU! Učesnici pokušavaju da odgonetnu koju učesnicu je Asmin pominjao tokom svađe sa Majom, Marinkovićeva aludira na Staniju! (VIDEO)

Šok!

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite su imali priliku da čuju kako Asmin Durdžić govori Maji Marinković da se ''hladi'' od nje, svaki put sve više, nakon njihove verbalne rasprave, kao i da postoji neka druga osoba, koja mu je u mislima. Voditeljka Ivana Šopić, dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Misliš li da je mislio na Vanju, kada je rekao da želi malu, crnu da ''proba'', a na tebe, kada je rekao Maji da ide kod visokog muškarca? - upitala je voditeljla.

- Ma, ne mislim to. Mislim da je mislio moguće na Staniju, a na mene nije mislio sigurno - kazao je Janjuš.

- On je rekao ''mala, crna, koju nisam probao''. Time ne misli na mene, a na koju misli, to ne znam - kazala je Stanija.

- Stanija nije sigurno. E, sad, koja je u pitanju, to stvarno ne znam. Verovatno te devojke s kojima on u prolazu koketira, znaju o kojoj je reč - kazao je Mića.

- Moram samo da kažem da je Asmin jednom priliom rekao ''Car nikada neće uspeti, ono što sam ja uspeo''. Tada je mislio na Staniju, kako je on iznad Cara. Prema Asminu su ovde učesnici mnogo blagi, kakav bih ja mogao da budem, da se ne lažemo, ali neću, da ne bude previše besan - kazao je Dača.

- Ja nisam konkretno mislio na neku devojku, ja umem sve i svašta da kažem tokom rasprave sa Majom. Ljudi moraju da shvate da ja da ne želim da budem sa Majom, ne bih bio s njom. Nekad, tokom svađe, ja se setim šta mi je sve izgovarala, pa krenem da pričam ono što joj najviše smeta - kazao je Asmin.

- Ja smatram da jeste aludirao na Staniju. Kao što ja aludiram na Cara neka, kad želim da ga povredim. Zna da to može da me iznervira, ali ne misli tako - kazala je Maja.

Autor: S.Z.