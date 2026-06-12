Au!
Nakon reklama voditeljka Ivana Šopić je dala reč Maji Marinković koja je otkrila da je sumnjala da je Asmin Durdžić namerno pomenuo treće lice u njihovoj svađi i da je aludirao na Staniju,.
- Logično je da je mislio na nju, kao što i ja pomislim na bivše, pa to će najviše da iznervira, logično da veću težinu imaju Stanijia i Aneli nego bilo ko drugi. Mene boli uvo za uvrede, ali kada se spomenu treća lica, ja poludim. Meni ne treba da se spominju treća lica, jer mi sami unosimo i Staniju i Filipa Cara u priče pa ispada da smo opsednuti sa njima. - rekla je Maja.
- U šoku sam da je Maja ovo priznala, moram da vidim da li pada sneg u junu. On je provukao "mala crna", to je aludirao na mene, a onda je rekao "mala crna koju će da proba", e sada da li je to izvrnuo, ne znam. Kada je rekao da Majini bivši ne mogu da dođu do mene, to nije tako, meni su pisali i Car i Janjuš, ali ja nisam prihvatila, a to što je rekao a ne mogu, on zna šta je on sve morao da uradi da bi me smuvao - rekla je Stanija.
Autor: N.B.