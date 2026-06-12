Moram da proverim da li pada sneg napolju posle ovoga: Stanija u šoku jer je Maja priznala da je LJUBOMORNA na nju pa otkrila da su je muvali njeni bivši momci (VIDEO)

Au!

Nakon reklama voditeljka Ivana Šopić je dala reč Maji Marinković koja je otkrila da je sumnjala da je Asmin Durdžić namerno pomenuo treće lice u njihovoj svađi i da je aludirao na Staniju,.

- Logično je da je mislio na nju, kao što i ja pomislim na bivše, pa to će najviše da iznervira, logično da veću težinu imaju Stanijia i Aneli nego bilo ko drugi. Mene boli uvo za uvrede, ali kada se spomenu treća lica, ja poludim. Meni ne treba da se spominju treća lica, jer mi sami unosimo i Staniju i Filipa Cara u priče pa ispada da smo opsednuti sa njima. - rekla je Maja.

- U šoku sam da je Maja ovo priznala, moram da vidim da li pada sneg u junu. On je provukao "mala crna", to je aludirao na mene, a onda je rekao "mala crna koju će da proba", e sada da li je to izvrnuo, ne znam. Kada je rekao da Majini bivši ne mogu da dođu do mene, to nije tako, meni su pisali i Car i Janjuš, ali ja nisam prihvatila, a to što je rekao a ne mogu, on zna šta je on sve morao da uradi da bi me smuvao - rekla je Stanija.

Autor: N.B.