ONA JE NEKAD SEBIČNA, NE RAZUME KAKO JE MENI: Dragana koroz suze progovorila o borbi između ljubavi i porodice, pa Kačavenda izanalizirala njen odnos sa Matorom! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U narednom video-klipu, učesnici ''Elite'', imali su priliku da čuju raspravu u kojoj Jovana Tomić Matora govori svojoj devojci Dragani Stojančević da nema potpuno poverenje u nju i da nije sigurna u to, da li bi ona ostalira pored nje. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Matoroj nakon završenog videa.

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- Ja sve što sam rekla, iza toga stojim. Da imam nemu traumu iz prošlih odnosa, da mislim da bi me ostavila i da zboh toga ne mogu nikako da je verim, iskreno. Od svega, naviše gledam naš odnos. Ima mnogo stvari oko kojih smo se raspravljale tokom žurke. Ja želim decu, želi i Dragana. Za sve to, jeste važno da njena porodica prihati to. Od mojih veza, najbolje su prihavatili Sanju, posle toga su zbog moje sreće. Moja majka više nije živa, ali otac i braća su upoznali Draganu. Draganina majka nije za naš odnos, a nekako meni se čini da ja veoam teško podnosim taj njen teret. Plašim se na neki način da ne budem ostavljena, to moram da priznam. Na sve to, Dragana ima zdravstveni problem, a ja kod kuće tešku situaciju. Eto, borićemo se, ja bih volela od srca volela da ima normalan odnos sa svojom porodicom. Ja nisam Draganu nikada povredila, nikad to ne bih uradila i ona to ne budi u meni - kazala je Matora.

- A ako njega porodica ne prihvati vaš odnos? - upitala je voditeljka.

- Meni je teško jer ona ne priča sa porodicom, a kamoli njoj. Ne deluje mi kao da ona podleže njihovom pritisku, to da, ali šta da radim - kazala je Matora.

- Koja bi od vas dve nosila dete, da ostanete u drugom stanju? - upitala je voditeljka.

- Ja. Ja sam starija. Naravno, ona isto tako želi da se ostvari kao majka. To je moja želja, ja se tome nadam i potrudiću se da ostvarimo to i nadam se da ću da prebrodim taj strah - rekla je Matora.

- Njeni strahovi da ću je ostaviti su još od prošle godine. Pre nego što sam ušla, saznala sam da imam tumor na dojci. Ja sam se i pored toga, pored toga što nisam u idealnom odnosu sa porodicom, trudila da budem pored nje. Ona mi stvara protisak kad popije, govori da ću je ostaviti. Ja ću se, naravno, truditi da budem sa svojim ocem u što boljem odnosu, to je tako, ali Matora je nekad sebična, ne razume kako je meni, dok ja nju razumem. Ja sa njom pričam o mom ocu, znam da se sad ljut, ali će ga jednom to prestati. Nije sebična, nego me nekad ne razume. Ja moram da joj objašnjavam neke stvari, dok ja nju za sve odmah razumem - kazala je Dragana.

- Prošle godine sam ja bila ta, koja je Draganu nazivala lažnom le*bejkom. Ove godine, Dragana je devojka koja se trudi da sve jasno objasni i ne daje povoda da joj iko išta kaže, kada je reč o odnosu sa Matorom. Meni je prokomentarisala i rekla da ima tumor, ali o tome toliko i ne priča. Ona je veoma posvećena odnosu sa Matorom, priča o dugoročnim planovima sa Matorom, to je evidentno - rekla je Kačavenda.

- Draganini roditelji su u braku, mislim da je to Matorina veza, koja je jedina a da je takac slučaj u pitanju. Matora se stresira, ipak razmišlja kako bi sa njenim ocem razgovarala - rekao je Bora.

- Napolju mi je delovao kad sam gledao da je odnos Matore i Dragane odličan, ali mi sve više čini da je Matora zagrejana. Meni deluje kao da Matora nema nikakav stav o Dragani - kazao je Asmin.

Autor: Pink.rs