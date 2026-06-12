OD LJUBAVI DO MRŽNJE IMA TAKO MALO! Uroš razvezao jezik o Maji, Viktor zamalo bivšoj okrenuo leđa, Luka ogorčen do koske na Anđela: Ona je cirkuska mečka! (VIDEO)

Zakuvava se!

U toku su '' Nominacije Odabranih'', a Uroš Stanić je prvi nominovao.

- Ja ću nominovati Maju Marinković. Maja je jedno zlo, pokvarena osoba. Zaslužuje da ima Asmina pored sebe do kraja života. Asminu će biti karma Filip Car. Ona je blam, nema stida ni obraza. Ona je cirkuska mečka - rekao je Uroš.

- Imam tri osobe u krugu koje bih nominovao. Nisam mogao da verujuem da će tu doći i moja bivša devojka. Udružuje se sa Dačom koji konstantno svak dan dobacuje nešto. Govori da ima nešto što će mene zgaditi naciji. Ide i traži moje pare, za stolom me ucenjuje da ima da iskaže nešto o meni. Mislim da je to sve igra da pokuša da me uceni ne bi li se uplašio. Sto posto sam siguran u sebe i šta sam se poveravao u odnosu. To što priča su obične gluposti. Neću da kažem da je nešto slagala za trudnoću ali siguran sam u sebe da to nije moguće. Kad god smo imali odnose uvek smo se pazili. Zna da je posle odnosa neću blatiti i iznositi neke gluposti. Mogao bih da nominujem Daču koji ju je izmanipulisao. Takođe i Kačavenda sa njima. Možda čak i radi pod nagovorom nekog drugog. Neće me poiremetiti. Jedino što sam tražio u odnosu je mir. Ja znam da ona ovo radi iz svoje nemoći i kompleksa jer ne želim da budem sa njom. Ja želim njoj svu sreću. Neću je nominovati jer ne želim da joj vidim leđa. drugi može da bude Dača koji se meša u sve priče. Njega je Stanija juče rešila. Ja ću nominovati osobu koja mi je najveće uvrede rekla, a to je Dušica. Udružila se i sa njom, da li iz nekog straha. Ostaću sam do kraja jer ovde ući u vezu je haos. Opet nominujem Dušicu - rekao je Viktor.

- Imam priliku da nominujem Daču. On je i dalje pristrasan i komentariše na surov način. Čak i mene ne ponižava ali ustaje da komentariše. Anita i ja smo par u kući koji se uvek bori protiv nepravde. Dača je pre par dana rekao da ja moram da opravdam honorar i svaku situaciju koristi da skrnavi naš odnos. Mogao bih i Staniju da nominujem i Aneli. Nominujem Anđela Rankovića koji pokazuje da je najveći folirant koji je ušao. Potvrdio je da je u sedmici bio lažno sa Anitom. - rekao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović