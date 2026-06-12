ORI SE KUĆA ODABRANIH: Terza i Asmin udružili snage protiv Aneli, sve se trese od uvreda! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku su '' Nominacije Odabranih'', a Anita Stanojlović je naredna nominovara.

- Nominujem isto Anđela. U životu nemam većeg neprijatelja od nega. Luka je sve rekao - rekla je Anita.

- Ovde su sve osobe koje bih nominovala sem Viktora. Nominujem Nenada Macanovića - rekla je Aneli.

- Stanija dobrojević je najveće g*no koje je ovde ušlo. Tolika ljiga. Primećujem da se većina favorita oslanja na činjenicu da prave sranja. Kad za Maju pojedini mogu da kažu da bira muškarce, zašto to ne bi rekli za Staniju koja je potkrepljena. Samo slep nije video da Stanija kod Terze nije imala idemu da nešto pokvari. Gadi mi se situacija sa Viktorom koji nije ni malo naivan u celoj priči. Viktor je i dalje lud za Minom i ima ogromne emocije prema njemu. Mina mu je jedini prioritet u glavi. Uroš ju je iskompleksirao da je nema nigde i ona mora sad da se meša. Što ne pričaš sa malom Sarom? Mislim da je folirant, samoživa osoba. Gleda ljude sa vidime, a nije svesna ko je i šta je, ravnopravni učesnik sa svima nama. Toliko ne može sebe da spona u ovoj priči već mora da se petlja i udružuje. Stanija je loša osoba i ima veze sa njenim godinama. - rekao je Ivan.

- Mislim da sam u najvećem sukobu sa Kačavendom. To je žena koja ima srce kao šest žena - rekao je Asmin.

- Aneli je ovde pa ne mogu da je nominujem. Nominujem Milenu Kačavendu. Tek sad vidim ko je ona, go*no od žene. Sve je zakuvala, izgovorila mi je za majku opet ono veče - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović