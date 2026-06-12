Novi rusvaj trese Elitu: Svi hoće da posvađaju Daču i Staniju, ona se ogradila od njega! Mića jedva dočekao da ga proglasi KMETOM! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Ivan Marinković i Viktor kod Stanije Dobrojević ogovaraju Danilu Daču Virijevića.

- Ja sam podržavao Staniju i branio kad su je sve ovde blatili i svađao sam se sa celom kućom. Nas dvoje smo rešili problem koji smo imali i u drugarstvu postoji sukob mišljenja. Ja Staniju gotivim i ja i dalje želim da ona pobedi. Ne želim da je bilo ko napada zbog stvari koje je Asmin njoj radio. Ja imam 20 godina i sve sam ih zaj*bao, ovde sam tata. Ivan ne želi da neko dobro utiče na Staniju, a ja dobro utičem. Ivan nju želi da ukanali i da ona ovde ostane sama, da nema sa kim da priča i da nema ko da joj javi šta se dešava sa strane - govorio je Dača.

- Moji ciljevi su napolju, a sad samo realno gledam kakvih foliranata ima napolju. Ko je rekao sinoć Dači da je p*čka? Stanija? Ko može da zamisli da Staniji bude drug Dača? Ona je njega perfidno spustila kao i sad Kačavendu. Prirodna selekcija je da se druže Kačavenda i Dača. Ona vrlo dobro zna šta radi. Ja volim kvarne ljude jer se nadmećem sa njima. Znam šta Dača radi i ovo nisam cinkario jer znam da se ovo čuje. Oni imaju zajedničkog neprijatelja i to je Asmin, a tu nema iskrenog prijateljstva - dodao je Ivan.

- Mene ne mora niko da štiti, ima pravo da se druži sa kim hoće i neka svako pokaže svoje lice - rekla je Stanija.

- On se ne druži sa tobom više kao ranije - dodala je Matora.

- Ne bih se družila sa njim da je bio dobar sa Asminom. Ja njemu Maju ne zameram, samo Asmina. Da li misliš da je meni ovde bilo ko potreban? Niko mi nije potreban - vikala je Stanija.

- On je tvoj kmet - dodao je Lepi Mića.

- Sad pošto si bezobrazan ja ću da kažem da je Aneli meni rekla da ima u planu da ozvaniči vezu sa Filipom bez s*ksa, a onda da kaže ostalim devojkama da su seljančute - govorio je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić