Ova namerno radi, neću više da imam rekacije: Asmin okreće novi list, shvatio da Maja želi iz njega da izvuče najgore! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kompilaciju najgorih svađa Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ovo nije najgore do sad, bilo je kad smo se gore svađali. On ovde izgleda kao ozbiljan monstrum i složio se sa tim. Ovo izgleda jezivo sa sve ovom muzikom. Ovo je užasno kako izlgeda i šta je izgovoreno... Ne postoji opravdanje - rekla je Maja.

- Meni je ovo afekat i ne treba mi klip da znam kako ovo izgleda. Naše svađe nastanu zbog situnice, ovo je bilo zbog pene za kosu. Dogovorili smo se da me ne uhodi kad sam u crvenom jer će tad možda sve biti blaže. Ja znam kako ovo izgleda i ona izgleda kao da je moja žrtva i nekad razmišljam kao da ona to namerno i radi. Ona uvek ide za mnom, pola stvari nema koje mi je rekla kao kad je rekla da sam zgazio svoje dete. Pretila mi je, to mi je najgore. Ona ovo kao da namerno radi. Ona šta god da uradi više neću da imam reakcije nego se meni skupi u glavi koliko me je ponižavala. Ja sam rekao da na usperfinalu treba da ide sa Takijem i sa njim neka rešava, a ja ću da idem u hotel sa bratom i tatom. Ona je rekla da moram sa njom, pa ispada da je odvajam od tate. Neka ona kaže šta želi, a ne ja da ispadam budala. Ona ako ne poštuje svog oca, kako da poštuje mene? - pričao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić