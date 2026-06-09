NOVI HAOS ANELI I LUKE: Pljušte najgore optužbe, sevaju niski udarci! (VIDEO)

Drama!

U toku je "Igra istine", a Lepi Mića postavio je pitanje Hani Duvnjak. On je želeo da čuje koje su joj tri osobe koje su se obradovale njenom ulasku, a koje tri je sad ismejavaju zbog ove situacije.

- Nerio, Maja, Mina i Dača su se obradovali kad sam ušla. Sladi se 90% kuće, a najviše se sladi Asmin, Bora Santana, Bebica, Teodora i Janjuš - rekla je Hana, pa pitala Matoru za sreću koju je imala zbog sukoba Miće i Anđela.

- Naravno da imam sadisfakciju. Mislim da Anđelo ima mišljenje o Mići kao i ja samo on to mudro zadržava za sebe. Mića je reagovao na budžetu, a mislim da Mića i Anđelo imaju to mišljenje još od prve svađe. Ja poznajem Anđela i ne verujem da će ikad izneti šta misli o Mići, a mislim da misli kao i ja da ih je lažno branio zarad interesa, pobede i jer su taj par. Luka, šta se danas desilo u prodavnici između Aneli i tebe i zbog čega je krenuo vaš sukob? - govorila je Matora.

- Ja sam bio u prodavnici sa još tri osobe, Aneli nisam video. Ja sam gledao da uzmem Aniti šta treba od povrća. Ona se nešto smejala, čista provokacija. Ja sam rekao Aniti odmah - rekao je Luka.

- Laž. On je podizao u kameru paradajz i pričao da neče taj kvarni. On je govorio da sam narkomanka, šta uzimam sve... On je počeo da vređa i to je bilo to - vikala je Aneli.

- Ona je rekla da mi se mama j*be sa čovekom koji vodi fan stranicu u Crnoj Gori. Rekla je da će da priča kakav sam otac Noi, a ja sam rekao da priča kakva je ona majka narkomanka - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić