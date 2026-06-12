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Šamar realnosti: Asmin istripovao da je glavni baja u Beloj kući, a zapravo nijednu ženu nije mogao da smuva! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo mu nije prijalo da čuje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš ogovaraju Maju Marinković.

- On ne može da bude opušten na žurkama kao ranije kad su Dači stizala pitanja: "Kad ćeš da kažeš Asminu da prestane da se blamira". Naravno da ću da vodim računa o svakom pogledu i situaciji. Sa kim treba da sedi? Svako ko loše komentariše našu vezu nema šta da sedim. Ja kad sam u vezi ja sam fokusirana na tu osobu - rekla je Maja.

- Ljubav nije kad te ugasi ali ne mogu da se ponašam kao kad sam bio slobodan jer sam tad bio nenormalan. Ona zna da ovde nema konkurenciju, kako će onda napolju da reaguje? Ja ne mogu da gledam konstantno u pod - dodao je Asmin.

- On dok je pričao da ga interesujem samo ja završavao je sa drugim. Ja uvek imam taj crv sumnje u glavi - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma sa kojim ženama? Nikog nije mogao da smuva. Dva puta bio sa Sandrom jer se ona sprdala, Dušicu je morao da napije. Prestani da ponižavaš žene - umešala se Jakšićka.

- Ona treba da bude u sebe sigurna i imaćemo 50% manje svađa. Filipa je ovo radilo pet godina, a mene ne. Ja želim ponosno da se šetam sa njom, a kako kad sam joj rekao da je k*rva kao i ove dve? Ja njoj želim malo da uteram strah - govorio je Asmin.

- On je shvatio koliko je Maja ljubomorna, pa joj se igra sa mozgom - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić

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