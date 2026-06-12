Ni sama ne zna šta je problem: Maja se plaši da ne prođe gore od Stanije i Aneli, ali perspektivu sebi i Alibabi vidi tek napolju! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi progovorila o problemima s Asminom Durdžićem.

- Majo, ti i Asmin ste se svađali tokom čitave nedelje. Zaparala mi je uši Asminova rečenica kada ti je tražio pauzu od pet dana? - upitao je Darko.

- Da, rekao mi je to. Tih pet dana kada bi se razdvojili, to bi za mene bio kraj. Ne pravim nikakve pauze u ljubavnom odnosu, to me prosto ne zanima. Najpametnije bi bilo da se odvojimo na pola sata kada zartimo, ali u meni preovladava bes i kraj - rekla je Maja.

- Mnogi se u kući pitaju gde je nestala stara Maja koja ne dozvoljava nikome da je gazi? - upitao je Darko.

- Danas smo gledali kompilacije naših svađa, ja sam njemu pričala teške reči. Malo sam popustljivija i ujedem se za jezik, ne izgovorim neke stvari. Ne bi dobili ništa, moglo bi samo nešto gore da se desi. Dopustila sam stvari koje su katastrofalne, ali ja ću svoju ljubomoriti smanjiti na 10 posto dok od njega očekujem promenu na 90 posto. On zna da sam ljubomorna i prihvatio me takvu, a nisam prihvatila uvrede koje izgovara - rekla je Maja.

- Šta je tvoj tačno problem u vezi, šta ti smeta i šta ti budi nesigurnost? - upitao je Darko.

- Moje nepoverenje u njega, to je ključna stvar. Ja verujem samo sebi i svom ocu, nikome više. Tako me život naučio, razne situacije sam imala. On je neko ko je ženskaroš, čovek gleda u pod, ali ja opet vidim neke stvari. Ja sam ispravna 1 kroz 1, a verujem da i on ne radi ništa prosto samo mi smeta stvari koje je radio u prošlosti. Mislim da ćemo odnos tek stabilizovati odnos napolju. Ne znam kakva je perspektiva, jedino što mogu da budem realna je da ublažim svoje ludilo - rekla je Maja.

- Kako se osećaš kad ti Asmin kaže da si bolesna i da glumiš njegovu žrtvu? - upitao je Darko.

- Sami biramo svoje i krojimo svoj boravak ovde deset meseci. Ne mogu ja da budem nikakva žrtva niti smatram da imam taj sindrom - rekla je Maja.

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- Svi koji odlično poznaju Asmina, kažu da se on osveti kad tad. Da li misliš da ti se sad sveti jer si od njega napravila kera? - upitao je Darko.

- Ponekad to pomislim. Nema pravo da mi prebacuje neke stvari jer je on na to pristajao, ne vidim poentu ako smo sada u vezi i ja ne radim takve stvari - rekla je Maja.

- Je l' se plašiš da ćeš proći gore od Aneli i Stanije sa uvredama? - upitao je Darko.

- Ne smatram da to radi namerno, ali u afektu me unakažava. Mogu da budem mnogo morbidnija od njega, a mislim da njemu ne bi bilo tri dana dobro da izgovaram takve stvari - rekla je Maja.

Autor: N.P.