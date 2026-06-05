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Maja u ozbiljnom problemu: Alibabi se sve kockice složile, zbog Cara ne želi da je vidi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Po prvi put pokazao stav!

Asmin Durdžić shvatio je da Maja Marinković i dalje nije prebolela Filipa Cara, zbog čega je bio bezobrazan prema njoj, ali ona nije želela da ga sluša.

- Nemaš mesta pored mene više, ne ideš nigde više sa mnom - rekao je Alibaba.

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- Dođi da porazgovaramo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja s ljudima koji misle da sam lažov, ne pričam - rekao je Alibaba.

- Namesti mi da sednem, imam operisanu zadnjicu - rekla je Maja.

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- Kako možeš da se s*ksaš celu noć? - upitao je Alibaba.

- Ti da si pravi muškarac i da imaš m*da, ti bi se suprodstavio Janjušu kada je rekao ono. Ja sam ustala posle tebe i iskomentarisala u tri prosto proširene rečenice - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi spinuješ priče, pitam te poslednji put i ukoliko mi ne odgovoriš možeš da pušiš k*rac - rekao je Alibaba.

- Tebi moj odnos sa Kačavendom ne smeta, a ti i Janjuš se ne gotivite od prvog dana - rekla je Maja.

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- Ja mislim da ti mene sve lažeš od prvog dana za Filipa Cara - rekao je Alibaba.

- Nemoj ti meni da se k*rčiš ovde, ja te se ne plašiš - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mogu nekog da volim, a da budem s nekim - rekao je Alibaba.

- Sve si rekao - rekla je Maja.

- Mene žena indijanac ne zanima. Vi ste opsednuti jedno drugim - rekao je Alibaba.

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- Šta mi sad šaltaš priču? - upitala je Maja.

- Tvoja reakcija je meni čudna, lažeš. Do kraja emisije neću sedeti pored tebe - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nećeš ni ići u emisiju - rekla je Maja.

- Onda ćete ti ili Taki meni dati moje pare - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.

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