Tresu se zidovi! Ivan i Aneli urliču jedno na drugo, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Karambol!

Ivan Marinković sedeo je u pušionici, pa je tako ušao u verbalni okršaj sa Aneli Ahmić, od čega su se tresli zidovi.

- Pu*i bre ku*ac opsovala si mi majku mrtvu petsto puta, ko te je*e budaletino jedna! Imaš najgore porodične odnose u istoriji rijalitija. Istraumirana si, je*ačica si - urlao je Ivan.

- Nemaš prava za decu, Goca Tržan ti je rekla kakav si otac - urlala je Aneli.

- Imaš snimak svoje vagine, imaš snimak kako šm*češ. Naravno da sam video snimak - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić