Tresu se zidovi! Ivan i Aneli urliču jedno na drugo, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Karambol!
Ivan Marinković sedeo je u pušionici, pa je tako ušao u verbalni okršaj sa Aneli Ahmić, od čega su se tresli zidovi.
- Pu*i bre ku*ac opsovala si mi majku mrtvu petsto puta, ko te je*e budaletino jedna! Imaš najgore porodične odnose u istoriji rijalitija. Istraumirana si, je*ačica si - urlao je Ivan.
- Nemaš prava za decu, Goca Tržan ti je rekla kakav si otac - urlala je Aneli.
- Imaš snimak svoje vagine, imaš snimak kako šm*češ. Naravno da sam video snimak - rekao je Ivan.
Autor: Nikola Žugić