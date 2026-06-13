Nikad nije bila istinski voljena i ne zna šta je ljubav: Stanija demolirala Maju, pa žestoko udarila po Alibabi: Plaši se da mu NE SKINEM MASKU (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Stanijom Dobrojević o Asminu Durdžiću i Maji Marinković.

- Kada pričamo o Maji i Asminu, tu nam je i Aneli. Koliko si drugačija od Maje i Aneli, kada stalno ponavljaš da te nikada Asmin nije napolju uvredio - pitao je Darko.

- Da, ovog čoveka više ne prepoznajem. Ja samo pričam o svom odnosu, ovde su i Maja i Aneli i mogu da pričaju o odnosu sa njima. Nikada me nije uvredio za tri godine, nije izgovarao ružne reči, imala sam ozbiljne neke situacije kada sam lomila po stanu, kada se dešavalo šta se dešavalo, gde je on meni čak vratio veru u muškarce da može da ostane uz ženu u tim rastrojstvima. Ja sam žena mir, žena ljubav, žena koja voli lepe odnose. Imam ja rasprave i sa porodicom i sa prijateljem i sa zaposlenima, saradnicima, ali zna se kakve se reči koriste - rekla je Stanija.

- Da li je to pokazatelj one rečenice: "s kim si, takav si" - pitao je Darko.

- Da, muškarac je ono što žena budi u njemu. Mislim da on ima emociju prema Maji, želeo je da bude sa njom, ali sada da ne zna kako da smiri tu njenu bolesnu posesivnost. Maja ima Pokemone u glavi, ja treba da sedim pored Maje i da je tešim da joj ja nisam problem u vezi. Bila sam i ja u dvadesetim tako, hormoni, haos, ali čovek radi na tome...To traje 10 godina što imamo priliku da vidimo ovde, mislim da Maja nikada nije bila istinski voljena i šta je ljubav, neko treba da joj objasni šta je ljubav. Ona ima već 30 godina, ako želi sreću sebi, moraće da poradi na sebi - rekla je Stanija.

- Istakla si jednu rečenicu, rekla si da je Asmin povređen time što si ti ušla u rijaliti. Šta ga je povredilo i na koji način - pitao je Darko.

- Ne znam to da objasnim, ne znam...Mislim da je želeo da odigra ovaj rijaliti kako god, pa sa svim ženama, pa kada izađe da me kontaktira i da kaže: "ljubavi moja, to je bio rijaliti", ali to mačku o rep, ja sam ovde...Mislim da je želeo da me diskvalifikuje, zna da mi je porodica svetinja, udarao je na to, hteo je da me ogadi svim muškarcima. Ne znam koju uvredu može da kaže, a da je nije već rekao. Ali, nije uspeo, tu sam gde sam, stabilna kao stena - rekla je Stanija.

- Zbog čega smatraš da te Asmin toliko mrzi?! Znaš, mržnja je teška reč, a ti si rekla da smatraš da te on mrzi - pitao je Darko.

- On je teški oblik narcisa. Njemu je najveća kazna kada mu neko skida masku, a on se ovde najviše uplašio mene, da ću da mu skinem masku. Uleteo je u vezu sa Majom da se sakrije od mene. Pa šta sam ja ovom čoveku uradila?! On je taj koji me je izvređao, bio sa ženama ovde i on je taj koji mene mrzi. Neka se time pozabave psiholozi i psihijatri, meni to nije jasno - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić