Sateran u ćošak! Đukić konačno provaljen, Matora mu skinula masku: Iskompleksirao se, da ga Stanija nije potkačila... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Majo, možda je Asmin bauštelac, ali je tebe podigao u nebesa. Ponižavaš ga svaki dan...Rekao ti je da ga ostaviš na miru - glasilo je pitanje.

- U pravu su, mislim na sve, u pravu su - rekla je Maja.

- Pošto Maja tako odgovara, u pravu su ljudi, naravno da je istina - dodao je Asmin.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Šta ti znači to što ubacuješ Anđela u tvoj sukob sa Stanijom, pričom da neće da uđe u vezu sa njom, da li je on tebe nekada spomenuo - glasilo je pitanje.

- To je moje mišljenje...Ona je prvo rekla: "evo ti tvoj pokušaj neuspele priče sa Filipom", zato sam ja njoj spomenuo - rekao je Đukić.

- Mislim da je Filip tada ustao i to iskoristio da bi ponizio Staniju, hteo je da kaže da je sponzoruša čiju prošlost Anđelo ne bi prihvatio, a to je uradio jer ga je nazvala lakim muškarcem - rekla je Matora.

- Ona je rekla da samo služim da je*em žene, da nema kvalitet, šta govori to onda o tim ženama koje su bile sa mnom?! - rekao je Filip.

- Znaš šta je fazon, mi komentarišemo tvoje odnose, nikoga nisi pokušao da poniziš, a Stanija je došla, pa si nju pokušao da poniziš...Mi ne bi znali tvoje mišljenje da te Stanija nije potkačila, što je tebe iskompleksiralo - rekla je Matora.

- Moje mišljenje da ne bi ušao u vezu s njom, šta je to nenormalno - rekao je Đukić.

- Drugačije si pričao na budžetu, imao si baš stav prema Staniji, krenuo si da pričaš, pa ti je došlo pitanje za Asmina - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić