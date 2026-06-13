AKTUELNO

Zadruga

Ne štedi reči! Stanija misli da su je Maja i Asmin OPRALI, pa oplela ponovo po bivšoj drugarici: Čuva vezu do kraja rijalitija, zato i ĆUTI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Majom Marinković.

- Na koji način smatraš da su te Asmin i Maja oprali - pitao je Darko.

- Pa sa svojom vezom, kada vidim njihov odnos. Maja nema šta da čeka da prođe kao Aneli i ja kada raskine, ona je doživela to u vezi. Ona je ta koja oprašta i ima odnose, kada joj izvređa porodicu, kao i on, meni je to dovoljno da stavim tačku na odnos. Sve što su hteli meni da naude, naudili su sami sebi i svojim porodicama - rekla je Stanija.

- Kakva ti je Maja trenutno - pitao je Darko.

- Ona je dominirala u svojim vezama, iako je imala veze sa sukobima i grebanjima, nekako je dominirala u tome, ali ono što sam danas gledala, on nju vređa, a ona ćuti. Mislim da želi da sačuva ovu vezu do kraja rijalitija po svaku cenu, zato i trpi - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne štedi reči! Milosava oplela po vezi Maje i Asmina, pa progovorila o Sofiji i Danetu: Namesti facu i tako drži CEO DAN (VIDEO)

Domaći

Izobličio se od zlobe: Stanija provalila da Maja spušta loptu sa njom, brutalno oplela po Asminu! (VIDEO)

Domaći

Ona zbog para brani ovo, neka se vadi iz ovog smeća: Stanija najbrutalnije do sad isponižavala Anitu, pa poslala brutalnu poruku bivšoj drugarici Tama

Zadruga

NE ŠTEDI REČI! Žana dala po gasu i oplela po Anđeli, smatra da sve laže i da je razmažena, pa dala vetar u leđa Ša: Mislim da si dobar čovek... (VIDEO

Zadruga

NE ŠTEDI REČI! Maja razvezala jezik o Mioni, misli da od veze nje i Ša NEMA NIŠTA, a onda je Aleksić skočio kao oparen! (VIDEO)

Zadruga

Ne štedi reči! Peja progovorio o odnosu sa Ivanom Marinkovićem, Kačavenda oplela po Aneli: Grozna mi je... (VIDEO)