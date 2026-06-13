Ne štedi reči! Stanija misli da su je Maja i Asmin OPRALI, pa oplela ponovo po bivšoj drugarici: Čuva vezu do kraja rijalitija, zato i ĆUTI (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Majom Marinković.

- Na koji način smatraš da su te Asmin i Maja oprali - pitao je Darko.

- Pa sa svojom vezom, kada vidim njihov odnos. Maja nema šta da čeka da prođe kao Aneli i ja kada raskine, ona je doživela to u vezi. Ona je ta koja oprašta i ima odnose, kada joj izvređa porodicu, kao i on, meni je to dovoljno da stavim tačku na odnos. Sve što su hteli meni da naude, naudili su sami sebi i svojim porodicama - rekla je Stanija.

- Kakva ti je Maja trenutno - pitao je Darko.

- Ona je dominirala u svojim vezama, iako je imala veze sa sukobima i grebanjima, nekako je dominirala u tome, ali ono što sam danas gledala, on nju vređa, a ona ćuti. Mislim da želi da sačuva ovu vezu do kraja rijalitija po svaku cenu, zato i trpi - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić