Maske pale brže nego ikad: Kačavenda skinula rukavice i priznala pravo mišljenje o Staniji, ovo je dokaz da je sve vreme bila lažna! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi dala svoj sud o odnosu Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- Matora, ušla si u žestok sukob sa Alibabom - rekao je Darko.

- Verujem čoveku, a ne znam ni ko je. Ja se ne bojim uvreda, nastaviću bez vređanja i to je to apsolutno. Izgleda kao da te svakog petka lažu, ništa novo. Ovde je jače od ljubavi da neće navodno da se svađaju zbog drugih ljudi, meni je to haos. Pokušavaju ko će da bude gori u svađama, da bi spustio ovog donjeg. Ne mislim da Maja glumi žrtvu jer nema to u sebi, ali ima u sebi da hoće da se izvadi iz situacije. Asmin je večeras ustao i rekao o svojoj vezi pravo stanje kako bi iskomentarisao komentator, ali ako su oboje svesni toga što ne menjaju neke stvari? - rekla je Matora.

- Mislim da se Maja povlači da ne bi sebe diskvalifikovala ili tako nešto. Ne mislim da Stanija čeka Asmina raširenih ruku. Ja sam bila dobra prema Staniji i držala žensku stranu, dok nisam čula šta je ona danas izjavila za mene. Šlag na torti mi je bilo kada je rekla da je Janjušu i Anđelu pevala i ljubavnu pesmicu. Stanija je meni iznošenjem u lice rekla sve, a onda mi je rekla po svom ulasku da je žena ženi vuk i da trebamo da se držimo zajedno. Od danas komentarišem njeno učešće, ponaša se kao Dženifer Lopez - rekla je Milena.

- Ti si sve ovo mislila o njoj, a ćutala i nisi rekla dok ona nije iznela da ste ti i Anđelo bili zajedno? - upitao je Darko.

- Komentarišem od danas kad mi je bačena rukavica u lice. Imala je prilika da kaže za utorak kada je bila afera Sofija i Filip, a onda je rekla: ''Terza mi je rekao''. Stanija misli da sam ja jedan ološ, jasno sam joj objasnila za Anđela i nikad ga nisam pljuvala. - rekla je Milena.

- Ja ovu ženu jedino sretnem za crnim stolom, jedino što sam izgovorila je da bude sa Anđelom, ali da on ima kodeks i nikad ne iznosi sa kojom ženom je bio. Ništa ne osuđujem - rekla je Stanija.

- Koga boli k*rac šta ona osuđuje? Ona o meni govori da sam ološ i da smatra da sam bila u nekom odnosu sa ovim ovde Bajdenom. Ona je ta koja je rekla da je upozorena da sam ja vrlo prevrtljiva, ali ja to nisam pokazala - rekla je Milena.

Autor: N.P.