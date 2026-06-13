Paradajz mafija, ne znam kakve fetiše oni imaju: Aneli smatra da Anita i Luka imaju ŽAL zbog nje i Đukića, demolirala bivšeg verenika: Slina, kune se u sina i LAŽE (VIDEO)

Šok!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Aneli Ahmić o svađi sa Lukom Vujovićem i Anitom Stanojlović.

- Na osnovu kojih postupaka si shvatila da Luka i Anita imaju neviđeni žal zbog Filipove i tvoje bliskosti, kome to teže pada - pitao je Darko.

- Oboje su to pokazali tim svojim reakcijama, kada je bilo ono za hotel i sve na dalje. Sinoć kada je Filip pričao da mi nećemo biti zajedno, gledala sam Anitine face, to je bilo ono kao, zlobničke one, ponosne...Tako se sladi dok Filip priča da neće biti sa mnom, uživa u tome - rekla je Aneli.

- Rekla si da Luka ne može da sakrije bes kada si ti u pitanju, šta njega najviše jede i tišti, šta misliš - pitao je Darko.

- To što je Filip bio njegov drugar...Ljubomora prema meni prvenstveno, čim se ti obraćaš u kamere: "ako ova žena pobedi...", ljubomora prema mojoj podršci, ljudima koji me vole, ljubomora zato što je Filip bio njegov drugar i približio mi se. Znajući priču da mu je Filip govorio da me se makne, on je imao o meni iskrivljenu sliku.

- Zbog čega Luku smatraš slinom i curicom, a ne muškarcem - pitao je Darko.

- To je i pokazao, paradajz mafija, nastao je sukob oko paradajiza...Ja dolazim sa kesama u Odabrane, kada me je video, počeo da vređa i da gura Anitu u problem, da bi se mi svađale, pa da kao ispadne da ja napadam trudnicu. Ne može to da ispadne, sami su sebe demantovali...Osećala sam se ponižena kada mi je to rekao (za dezodorans), ne znam kakva im je mašta i kakve fetiše imaju, ona tvrdi, a on se kune u sina da je to uradio...Moja ćerka ga je zagrlila, zavolela ga je jako, plakala je kada smo ga ispratili, živela je s nama u kući, u našem tom stanu. Nisam očekivala da će doći ovde sa svojom verenicom i danas ovako pričati o meni, lagati da je on meni gurao dezodorans - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić