Kritičari izneli svoj sud! Evo šta misle ukućani po pitanju problema Matore i Dragane sa porodicom Stojančević: Grade kuću na lošim temeljima, ali je SLABA GRADNJA (VIDEO)

Progovorili o problemu Dragane i Matore!

Joca novinar, predstavnik RED portala, dao je reč Asminu Durdžiću kako bi izneo svoj sud po pitanju odnosa Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević.

- Ja vidim jake emocije sa Matorine strane, a sa Draganine manje, jer je verovatno ubijena od situacije sa ocem. Naši su staromodni ljudi, nikada neće da prihvate gej veze i dok su živi neće to prihvatiti, što kaže Mića, od sramote i njih je blam. I mi muškarci imamo problem, ne ne treba da sumnjamo, ni za šta ne postoje garancije...Ne verujem da ona toliko voli Matoru, da voli, ne bi bio toliki problem, ne treba da traži od tate da prihvati Matoru, nego nju kao takvu...Kada dođe do "ili ili" situacije, ja ti tvrdim, Dragana će da odabere oca umesto Matore - rekao je Asmin.

- To ako ti ne voliš svoje roditelje, ne znači da ih mi ne volimo - rekla je Dragana.

- Ona je već imala situaciju, ona je izabrala mene, ovde se radi o tome da naša veza nije nešto što je kratko, nego planiramo - rekla je Matora.

- Baš sam sada primetio dok je Asmin razgovarao sa Draganom, ona se više borila, a Matora je ćutala. Istorija se, negde, ponavlja. Ja razumem obe. Što se tiče opredeljenja, ja sam sve više poslednjih godina, to nam je postala normala, da je to naše okruženje. Ja ne bih voleo da mi i ćerka i sin budu tog opredeljenja, ali nikada nisam imao animozitet...Matora u svakoj toj vezi živi sa znanjem da vrlo verovatno da joj se biseksualna partnerka vrati muškarcu...Ja sada neću da kažem da vidim ovde zasićenje, to je osnova za sledeću sezonu. Dragana treba da prelomi, nema šta da pokušava da povrati bilo šta, njen otac će biti njen otac čitavog života, nema tu spora. Nema Dragana 15 godina da se drži sa tatine pantalone, naravno da je Dragani žao jer ne može da ima dobar odnos sa ocem, to je u startu nešto što nema dobre temelje. Njih dve se trude da izgrade na lošim temeljima dobru kuću, ali je slaba gradnja - rekao je Ivan.

- Janjuše, šta ćemo s ovim svim - pitao je Joca.

- Rekao sam sve što mislim, uvek pričam što smatram da je ispravno i istina. Nisam video da je Matora primetila da sam nešto bezobrazan prema njoj, sve što sam izgovorio, smatram da je istina i surova realnost. Nikada neće biti dobro to što planiraju, ne mogu da se ostvare njihovi ciljevi koje planiraju. Nisam mislio najgori odron i neke stvari, ali je bitno da je samo muškarac, pa kakav god da je...Neće se desiti nikada da njen otac kaže da Matora ruča sa njima, nikada neće. Smatram da je njen otac pogođen zbog ovih stvari, jako mu je teško, to ga boli - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić