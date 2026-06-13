Tresao sam se kada sam čuo: Viktoru i dalje nije dobro zbog sumnje da je Mina trudna, ali ipak rešio da stane uz nju! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Viktora Gagića kako bi progovorio o Mini Vrbaški.

- Viktore, koliko te brine mogućnost da je Mina u drugom stanju? - upitao je Darko.

- Kada sam čuo klip sinoć, krenuo sam da se tresem i nisam znao šta da radim. Vidim da je sada bolucka stomak i da će da dobije, brinem i ima uvek sumnje - rekao je Viktor.

- Da li misliš da ti se majka prevrće po kući i zbog drugih stvari i tvog ponašanja? - upitao je Darko.

- Znam kakva je ona žena i da se mnogo stresira oko glupih stvari, a pogotovo posle svih svađa i haosa baš joj je trebalo samo da čuje da mi je u tom trenutku bivša devojka trudna - rekao je Viktor.

- Kako je preko noći došlo do pomirenja s Minom? - upitao je Darko.

- Mi smo već danima spustili loptu, svađali smo se samo za crnim stolom. Pokušala je nekim poniženjima da uzdigne sebe, a meni nije bilo jasno kako može po kući da priča takve neke stvari posle svega što smo prošli ovde - rekao je Viktor.

- Mi smo po tvojim pričama zaključili da si ti užasnut i da se tebi Mina gadi, kako si se za par sati preokrenuo? - upitao je Darko.

- Rekao sam i njoj danas da mi se jeste gadila, ali kad vidim da smo uspeli da zakopamo ratne sekire i kad smo iskreno popričali onda je drugačije. Ja sam njoj rekao najiskrenije mišljenje o situaciji kad je krenula da priča gluposti - rekao je Viktor.

Autor: N.P.