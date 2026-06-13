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Moram da podsetim da je ona... Stanija razvezala jezik o Mini Vrbaški, pa progovorila o njenom pomirenju sa Viktorom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Staniju Dobrojević kako bi prokomentarisala pomirenje Viktora Gagića i Mine Vrbaški.

- Mina kaže da je ona tebi problem jer si uvek završavala sa njenim momcima, šta ti kažeš - pitao je Darko.

- Ona je nešto petljala sa Tomovićem, ja to nisam znala, pa je rekao da mu se ja sviđam, pa smo uplovili u vezu. Što se tiče Marka Markovića, on je bio u vezi sa njom, vratio se sa lepom Norom, a kada je on rekao da sam ja neosvojiva tvrđava, ali da će da me osvoji, ona mi je pravila probleme, da bi nakon mnogo godina ušao moj verenik Asmin, a ona se motala oko njega, svi smo gledali šta je radila - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si rekla kada si ušla da je on radio, nego ja, tako da demantuješ samu sebe - dobacila je Mina.

- Ovde je želela da se uvali u prvu temu, znalo se da je Asmin bio najintrigantnija ličnost po ulasku, pa je završila sa Terzom - rekla je Stanija.

- Da li si očekivala Viktorovo pomirenje sa Minom i kako se njegovo ponašanje promenilo prema tebi - pitao je Darko.

- Isto kao što sam i rekla na klupici, bili Viktor i Mina zajedno ili ne, oni su meni par. Oni su idi mi dođi mi do kraja rijalitija. Ja Viktora ne poznajem, Minu poznajem kroz rijaliti, jasna mi je. Viktor je rekao da drži do reči i stava, mislim da je to da postoji mogućnost da je Mina trudna. I da je uzela da ga izmanipuliše da bi ga vratila, postoji mogućnost da je trudna jer su imali odnose. Mina je stara spletkara - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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