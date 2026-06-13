Ja sam rekla koja bih imena volela: Mina Vrbaški progovorila o pomirenju sa Viktorom, pa se osvrnula na potencijalnu trudnoću (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Minu Vrbaški kako bi prokomentarisala svoj odnos sa Viktorom Gagićem.

- Mina, šta je s tobom i sa Viktorom, kako je došlo do pomirenja - pitao je Darko.

- Imali smo neku čarku, raspravu, na kraju je rekao da će da dođe do hotela da porazgovaramo...Mnogo loših reči i postupaka je bilo sa moje i njegove strane, istrošila sam vreme i ljudi ovde i svih koji su pričali sa nama, sa mnom i sa njim. Htela sam sebe da ubedim da je to tako, htela sam sebe da izdignem i pričam da je to tako - rekla je Mina.

- Je l' ti palo na pamet da on kupuje mir do kraja da te nekako preživi - pitao je Darko.

- Ne, jer danas kada je pričao sa mnom o svemu, njemu su bile suze u očima...Dva sata smo pričali o svim stvarima, ja sam bila u hotelu, on je sedeo u hodniku hotela, pričali smo od početka do samog kraja. Rekli smo da ovo bude novi početak i da nema vraćanja na stvari koje su se događali - rekla je Mina.

- Istakla si da će on zauvek u medijima postojati kao bivši dečko Mine Vrbaški - pitao je Darko.

- Pa sada nije bivši, sada je dečko Mine Vrbaški...Jeste, rekla sam mnoge stvari kada sam bila povređena, gledala sam da povredim kao što je on mene sa nekim rečima pogađao u metu. To je bio bes i inat i kada sam se onako izdigla i pokušala da pričam normalno, to ga je privuklo i prisetilo da mogu da budem normalna... - rekla je Vrbaški.

- Ti si rekla da je Mensur, kakav god bio, uvek stajao iza vaših problema i tebe kao partnerke, što nije bio slučaj sa Viktorom - pitao je Darko.

- Jeste, da, u tom trenutku...Ne upoređujem njih dvojicu uopšte. Evo sada je Viktor stao uz mene i to je to, a što se tiče Mensura, koliko god da smo imali svađe, mi smo ratovali sa čitavom kućom i izašli smo - rekla je Mina.

- Je l' ste smislili imena za bebu - pitao je Darko.

- Ja sam rekla koja bih imena volela, ali je mene počeo stomak da boli, tako da mislim da neće biti beba - rekla je Mina.

- Je l' te je iznenadila Viktorova reakcija nakon što si rekla da sumnjaš da si trudna?! Rekla si da nikada ne bi abortirala, a on je dečko umro juče, a niko mu nije javio - pitao je Darko.

- Njegova reakcija normalno da je takva jer je naš odnos, zna se u kakvom stanju bio, na nama je ostalo da radimo na tome. Njegova reakcija shodno njegovim godinama je i normalna - rekla je Mina.

- Kakve kvarne reakcije si Stanije Dobrojević uvidela - pitao je Darko.

- Iskreno da ti kažem, ne želim da stajem Staniji na muku, mnogo je danas pretrpela...Ona je ta osoba koja u svaki odnos uđe s namerom da ima bar neku priču, jer se njena priča sa Asminom i Majom skoro završava, pa je i sama rekla da je komentator. Pa smo imali Anita i Luka, pa smo imali Anđelo i Boginja, ali naravno, nema više tu problema, nema ničega - rekla je Mina.

Autor: Nikola Žugić