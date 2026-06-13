Zamisli ona se zagrlila sa Aneli... Kačavenda glavna tema u svim ćoškovima, Janjuš gleda i ne veruje kako se žena blamira! (VIDEO)

Trač partija!
Milena Kačavenda glavna je tema današnjeg ćoškarenja, a Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić vodili su glavnu reč.
- Zamisli kad se ona kao zagrlila sa Aneli i Vanji i meni šalje poljupce - rekao je Janjuš.
- Ja im se smejem, ali ne na silu - dodala je Vanja.
- Ona se zagrlila sa ženom zbog koje je padala u nesvest, ovde lomile parfeme... Ej zamisli ti to - govorio je Janjuš.
- Pa juče popodne je rekla kako za Staniju neće ništa da kaže, pa sve i nešto da joj prospe po glavi. Samo ih treba pustiti - pričala je Vanja.
Autor: A. Nikolić