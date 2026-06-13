AKTUELNO

Zadruga

Zamisli ona se zagrlila sa Aneli... Kačavenda glavna tema u svim ćoškovima, Janjuš gleda i ne veruje kako se žena blamira! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock, pink.rs ||

Trač partija!

Milena Kačavenda glavna je tema današnjeg ćoškarenja, a Marko Janjušević Janjuš i Vanja Živić vodili su glavnu reč.

- Zamisli kad se ona kao zagrlila sa Aneli i Vanji i meni šalje poljupce - rekao je Janjuš.

- Ja im se smejem, ali ne na silu - dodala je Vanja.

- Ona se zagrlila sa ženom zbog koje je padala u nesvest, ovde lomile parfeme... Ej zamisli ti to - govorio je Janjuš.

- Pa juče popodne je rekla kako za Staniju neće ništa da kaže, pa sve i nešto da joj prospe po glavi. Samo ih treba pustiti - pričala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Marko Janjušević Janjuš

#Milena Kačavenda

POVEZANE VESTI

Zadruga

Razvalio je krevet kao u tarabu da je udarao: Đukićeva divljačka akcija glavna tema po ćoškovima Bele kuće! (VIDEO)

Zadruga

Žestoka pljuvačina! Kačavenda oplela po Sanji, pa dala sud o odnosu Aneli i Đedovića: Kako je nasankao glupaču! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Boginja oplela po Aneli zbog poniženja sa Filipom, kao da nije kroz isto prošla (VIDEO)

Zadruga

Mržnja prema tebi je tolika... Kačavenda provalila da cela kuća ne podnosi Staniju (VIDEO)

Zadruga

Pukao mu film: Anđelo ne može da veruje da Stanija hoće da ga prevaspita, a još nisu ni u vezi (VIDEO)

Zadruga

Ne daj Bože da bude istorija: Teodora jedva dočekala da Toši ispriča koliko se dobro na mesečnicu sa Bebicom provela sa Filipom! (VIDEO)