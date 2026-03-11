Razvalio je krevet kao u tarabu da je udarao: Đukićeva divljačka akcija glavna tema po ćoškovima Bele kuće! (VIDEO)

Trač partija!
Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza ustali su pre svih takmičara i odmah iskoristili lepo vreme da uživaju u sunčanom danu.
Njih dvoje su pili kafu, pušili cigarete i sumirali utiske sa sinoćne žurke, za koju su se oboje složili da im je bila odlična i da su se jako lepo proveli. U jednom trenutku pridružio im se Danilo Dača Virijević koji je odmah komentarisao vrelu akciju Filipa Đukića i Sandre Todić.
- Ovaj Filip... Razvalio je onaj krevet, kao u tarabu da je udarao. Znaš kakav s*ks... On je onaj krevet, pa ja ne znam ono iza kako se nije razvalilo - rekao je Dača.
- Je l' se ona čula? - pitao je Terza.
- Da - odgovorio je Dača.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić