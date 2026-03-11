AKTUELNO

Zadruga

Razvalio je krevet kao u tarabu da je udarao: Đukićeva divljačka akcija glavna tema po ćoškovima Bele kuće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trač partija!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza ustali su pre svih takmičara i odmah iskoristili lepo vreme da uživaju u sunčanom danu.

Njih dvoje su pili kafu, pušili cigarete i sumirali utiske sa sinoćne žurke, za koju su se oboje složili da im je bila odlična i da su se jako lepo proveli. U jednom trenutku pridružio im se Danilo Dača Virijević koji je odmah komentarisao vrelu akciju Filipa Đukića i Sandre Todić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovaj Filip... Razvalio je onaj krevet, kao u tarabu da je udarao. Znaš kakav s*ks... On je onaj krevet, pa ja ne znam ono iza kako se nije razvalilo - rekao je Dača.

- Je l' se ona čula? - pitao je Terza.

- Da - odgovorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

