AKTUELNO

Zadruga

Obeležen je kao najveća papčina koja bi prešla preko svega: Alibaba i Dača kao nikad unakazili Luku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trač partija!

Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević sedeli su u radiju i žestoko blatili Luku Vujovića.

pročitajte još

Bebica level pro max: Luka šalje Aneli poruke da je voli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Na finjaka si ga usr*o do kraja života. On je obeležen kao najveća papčina koja bi prešla preko svega, a preći će veruj mi. On hoće da se pomiri sa njom, a onda ne zna gde bije - govorio je Dača.

- Ja sam patio i ponižen sam kao niko, drugi neko da se slika sa mojim detetom - dodao je Asmin.

pročitajte još

Osude im ne mogu ništa: Milosava i Jovan nastavljaju gde su stali! (VIDEO)

- Ti i ona imate pravo da se makljate, ali on da se meša... Govori da su imali plan tebi da zabodu mač, ali ga je ona zabola njoj. Ja volim to kako si na finjaka, a ne agresivno. Najbolje je kad us*reš na finjaka - nastavio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo je na silu: Alibaba uveren da se dopada Maji, Dača mu hrani ludilo! (VIDEO)

Zadruga

Danas je izgledalo kao ljubomorisanje: Dača hoće da zna šta Anita hoće od Alibabe, sumnja da sa njim tera inat Anđelu! (VIDEO)

Zadruga

Ti i ja smo među retkima ovde... Terza shvatio da su u Beloj kući samo Alibaba i on pravi muškarci (VIDEO)

Zadruga

Puste laži, svađaju se oko alkohola: Aneli ocrnila Anđelu i Gastoza, Bebica joj se pohvalio da ih je napljuvao kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

Treba da pusti vreme, pa tek onda... Alibaba progovorio o odnosu sa Majom, siguran da Stanija nema razlog da bude ljuta! (VIDEO)

Zadruga

Žestoka pljuvačina: Jelena i Uroš unakazili Enu i Peju, a jedan Gastozov potez izazvao im je sumnje u EMOCIJE prema Anđeli! (VIDEO)