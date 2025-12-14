Obeležen je kao najveća papčina koja bi prešla preko svega: Alibaba i Dača kao nikad unakazili Luku! (VIDEO)

Trač partija!

Asmin Durdžić i Danilo Dača Virijević sedeli su u radiju i žestoko blatili Luku Vujovića.

- Na finjaka si ga usr*o do kraja života. On je obeležen kao najveća papčina koja bi prešla preko svega, a preći će veruj mi. On hoće da se pomiri sa njom, a onda ne zna gde bije - govorio je Dača.

- Ja sam patio i ponižen sam kao niko, drugi neko da se slika sa mojim detetom - dodao je Asmin.

- Ti i ona imate pravo da se makljate, ali on da se meša... Govori da su imali plan tebi da zabodu mač, ali ga je ona zabola njoj. Ja volim to kako si na finjaka, a ne agresivno. Najbolje je kad us*reš na finjaka - nastavio je Dača.

Autor: A. Nikolić