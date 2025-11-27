AKTUELNO

Zadruga

Treba da pusti vreme, pa tek onda... Alibaba progovorio o odnosu sa Majom, siguran da Stanija nema razlog da bude ljuta! (VIDEO)

Trač partija!

Danalo Dača Virijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem o njeogvom odnosu sa Majom Marinković, pa su zajedno komentarisali da li to smeta Staniji Dobrojević.

- Ja sam juče kod Drveta rekao da mislim da si ti odlepio za Majom - rekao je Dača.

- Imaš pravo da misliš šta hoćeš, a Stanije ne treba prema tome da donosi zaključke. Stanija da je ovde ne bih provodio vreme ni sa kim. Maja i ja ne provodimo vreme, ni sa kim ne provodim vreme. Problem čokoladica što sam navlačio Luku i što sam dao viski? Pa dala bi i Maja meni. Poenta je da mene boli k*rac - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo što ti i ja radimo, misliš da nije zamerila? - pitao je Dača.

- Treba da pusti vreme, pa tek onda da donosi zaključke - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljine u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

