Ovo je na silu: Alibaba uveren da se dopada Maji, Dača mu hrani ludilo! (VIDEO)

Danilo Dača Virijević isprilao je Asminu Durdžiću da Aneli Ahmić smeta to on ponovo ima komunikaciju sa Anitom Stanojlović, a onda su se bacili na komentarisanje Maje Marinković.

- Nemoj ništa da joj govoriš, samo reci da ne smeš jer će izaći klip - rekao je Asmin.

Ne prestaje da šokira: Takmičari se frapirali kad su saznali za romantične stihove koje je Teodora posvetila Filipu! (VIDEO)

- Ti si sve rekao na novinarima, normalno da će da kaže da lažem. Ovo od Maje je danas baš bilo ružno - dodao je Dača.

- To joj neću oprostiti. Još dan ili dva vraća se ona u krevet opet - govorio je Asmin.

- Ja iskreno ne znam šta je to. Ona je ispada glupa, sad je radi sujeta - dodao je Dača.

Digla se kao feniks iz pepela: Anita vratila osmeh na lice i žestoko rešila udružene dušmane! (VIDEO)

- Danas su svi za stolom rekli da ne komentariše direkrtno nego da okoliša. Ona misli da se upecala u moje igre, pa hoće da izađe, ali ne može da izađe. Ovo je sad na silu. Maja me je toliko povredila da teško da ću ovo da oprostim - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

