Ovo je na silu: Alibaba uveren da se dopada Maji, Dača mu hrani ludilo! (VIDEO)

Trač partija!
Danilo Dača Virijević isprilao je Asminu Durdžiću da Aneli Ahmić smeta to on ponovo ima komunikaciju sa Anitom Stanojlović, a onda su se bacili na komentarisanje Maje Marinković.
- Nemoj ništa da joj govoriš, samo reci da ne smeš jer će izaći klip - rekao je Asmin.
- Ti si sve rekao na novinarima, normalno da će da kaže da lažem. Ovo od Maje je danas baš bilo ružno - dodao je Dača.
- To joj neću oprostiti. Još dan ili dva vraća se ona u krevet opet - govorio je Asmin.
- Ja iskreno ne znam šta je to. Ona je ispada glupa, sad je radi sujeta - dodao je Dača.
- Danas su svi za stolom rekli da ne komentariše direkrtno nego da okoliša. Ona misli da se upecala u moje igre, pa hoće da izađe, ali ne može da izađe. Ovo je sad na silu. Maja me je toliko povredila da teško da ću ovo da oprostim - rekao je Asmin.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić