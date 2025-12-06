Ti i ja smo među retkima ovde... Terza shvatio da su u Beloj kući samo Alibaba i on pravi muškarci (VIDEO)

Trač partija!

Borislav Terzić Terza i Asmin Durdžić razgovarali su u dnevnoj sobi, a Alibaba mu se požalio na ponašanje Maje Marinković zbog čega je odlučio da stavi tačku na njihov odnos.

- Ti imaš reakcije iste kao ja. Isti smo, isto planemo i brzo se pokajemo - govorio je Terza.

- Maja bi svakog prodala - dodao je Asmin.

- Ti si mnogima dao previše na značaju. Ti i ja smo retki ovde koji imaju stav i karakter i ponašamo se kao pravi muškarci - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić