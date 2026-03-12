Asmin da nema taj stav mnogi bi me gazili: Maja Marinković pravi spisak ljudi koji je ne podnose! (VIDEO)

Trač partija!

Maja Marinković sa Borom Santanom i Danilom Dačom Virijevićem pričala je o ljudima u kući koji ne mogu da je podnesu.

- Ko mene ne voli? Pola kuće - rekla je Maja.

- Devojke i žene, mada i muškarci su ljubomorni - govorio je Dača.

- Ovo nije tvoj nivo, svađala si se sa jačim igračima. Maja se svađala sa Minom, to su bile svađe gorelo je, ali ne može na silu jer je prošlo. Oni tebe ne znaju, kao ni mene što nisu znali - pričao je Bora.

- Asmin ima karakterne osobine kakve ima, ali on da nema taj stav mene bi ovde mnogi muškarci gazili - rekla je Maja.

- Ima li gore nego kako te je Uroš zgazio? - dodao je Santana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić