AKTUELNO

Zadruga

Asmin da nema taj stav mnogi bi me gazili: Maja Marinković pravi spisak ljudi koji je ne podnose! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trač partija!

Maja Marinković sa Borom Santanom i Danilom Dačom Virijevićem pričala je o ljudima u kući koji ne mogu da je podnesu.

- Ko mene ne voli? Pola kuće - rekla je Maja.

- Devojke i žene, mada i muškarci su ljubomorni - govorio je Dača.

pročitajte još

Ponižavajuće: Maja samo što je zamolila Uroša za izvinjenje, on je proziva još jače! (VIDEO)

- Ovo nije tvoj nivo, svađala si se sa jačim igračima. Maja se svađala sa Minom, to su bile svađe gorelo je, ali ne može na silu jer je prošlo. Oni tebe ne znaju, kao ni mene što nisu znali - pričao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin ima karakterne osobine kakve ima, ali on da nema taj stav mene bi ovde mnogi muškarci gazili - rekla je Maja.

pročitajte još

Rešio da mu ispuni sve želje: Uroš pitao Janjuša da li na rođendan da mu dođe kao muškarac ili žena (VIDEO)

- Ima li gore nego kako te je Uroš zgazio? - dodao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Maja Marinković

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kotež me neće videti nikad više: Terza i Teodora razvezali jezike, Bebica i Sofija će poludeti zbog ovog razgovora! (VIDEO)

Zadruga

'DA IMAJU PARE, OTIŠLI BI PRVO NA SKIDANJE KAMENCA' Đedović osuo paljbu po Ivanu i Jeleni Marinković! (VIDEO)

Zadruga

Razvalio je krevet kao u tarabu da je udarao: Đukićeva divljačka akcija glavna tema po ćoškovima Bele kuće! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Boginja čim je otvorila oči krenula da pljuje Sandru, puca od ljubomore zbog Filipa! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da me neko gazi: Sofija progovorila o raskidu sa Terzom, Kačavenda očekuje pomirenje! (VIDEO)

Zadruga

Obeležen je kao najveća papčina koja bi prešla preko svega: Alibaba i Dača kao nikad unakazili Luku! (VIDEO)