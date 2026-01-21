AKTUELNO

Zadruga

Razvezao jezik: Maja isturirala Luku, on ponovo otkrio previše o vezama Filipa Đukića! Ovo mu se neće svideti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trač partija!

Maja Marinković pokušala je od Luke Vujovića da sazna kakve su ljubavne veze Filipa Đukića, što joj je i pošlo za rukom, pa je on ponovo otkrio previše.

Foto: TV Pink Printscreen

- On kaže kako on u vezama ne vara, a ako je tako fin i lojalan kako nije zadržao veze, a ima 40 godina? Znači da nije tako - govorila je Maja.

- Ja neću da komentarišem. Ja dok sam bio u dugim vezama, on je bio u neozbiljnim. Nisu to ozbiljne veze, on dok je bio i sa Ružicom i sa Paulom izlazili su non stop. Nema to u ozbiljnoj vezi da se izlazi non stop - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

