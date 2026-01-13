AKTUELNO

Ovaj prizor bi ga isterao iz pameti: Anastasija i Uroš razvezali jezike o Bori Santani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trač partija!

Anastasija Brčić i Uroš Stanić osamili su se na njenom krevetu i razgovarali o Bori Santani.

- Nije trebalo da kažeš da sam govorila za pranje zuba - rekla je Anastasija.

- Pa rekla si - dodao je Uroš.

- Pa iz dobre namere - poručila je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne treba da se pomiriš, ne treba ti. Ja nemam gde, ne mogu bez njega - pričao je Uroš.

- Za sestru i majku neću nikad da mu oprostim. Pitanje je da li ćemo moći da budemo prijatelji - pričala je ona.

- Ja ne govorim da je on odlepio za mnom, ja znam da on nema emocije prema meni - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

