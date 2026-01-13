Ovaj prizor bi ga isterao iz pameti: Anastasija i Uroš razvezali jezike o Bori Santani! (VIDEO)

Trač partija!
Anastasija Brčić i Uroš Stanić osamili su se na njenom krevetu i razgovarali o Bori Santani.
- Nije trebalo da kažeš da sam govorila za pranje zuba - rekla je Anastasija.
- Pa rekla si - dodao je Uroš.
- Pa iz dobre namere - poručila je Anastasija.
- Ne treba da se pomiriš, ne treba ti. Ja nemam gde, ne mogu bez njega - pričao je Uroš.
- Za sestru i majku neću nikad da mu oprostim. Pitanje je da li ćemo moći da budemo prijatelji - pričala je ona.
- Ja ne govorim da je on odlepio za mnom, ja znam da on nema emocije prema meni - rekao je Stanić.
Autor: A. Nikolić