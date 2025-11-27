Haos u najavi: Boginja sa Sarom oplela po Bori Santani, otkrila šta je od Anđela saznala o njemu! (VIDEO)

Trač partija!

Tanja Boginja i Sara Šajić brutalno su razvezale jezike i žestoko oplele po Bori Santani. Boginja je otkrila da je sa Anđelom Rankovićem već pričala o njemu i da nije imao lepe reči.

- Pričala sam ja sa Anđelom, kaže da je baš sujetan i da ne prihvata kritike. Imali su oni neke svađe, takav je valja otkad je sa onom bio u trećoj sezoni - govorila je Boginja.

- Zato mu niko nije poslao čestitke - dodala je Sara.

- Ja to nisam znala. Njega je to baš poljuljalo - rekla je Boginja.

Autor: A. Nikolić