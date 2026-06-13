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Da li neko u Beloj kući voli Milenu Kačavendu? Danas je pljuje ko stigne, na red došao i Anđelo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Trač partija!

Anđelo Ranković danas je takođe bio među takmičarima koji ne može da sakrije koliko ga nervira Milena Kačavenda, pa je žestoko opleo po njoj.

- Nikad nisam sreo osobu koja može da priča 24 sata. Njoj Murat menja baterije, a ona kaže: "Murat, što mi napadaš bubicu?" Zamisli tu rečenicu, samo nešto da kaže. Ona je u sedmici bila ubeđena da je u top tri, mislila i da će da pobedi. Ja se sećam te face - govorio je Anđelo.

- Ona je svakako ovde pobedila jer je našla ovde sebi drugaricu za izlaske - dodala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

#Andjelo Ranković

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#Milena Kačavenda

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