UPUTILA JASNU PORUKU PORODICI: Dragana ne planira da okrene leđa Matoroj uprkos stavu njenog oca: NEĆU JE SE ODREĆI! (VIDEO)

Jasno stavila do znanja kakav stav ima!

Nakon što je Lepi Mića izneo stav tokom emisije ''Sa mesta splačina'' da porodica Dragane Stojanćević neće prihvatiti njenu vezu sa Jovanom Tomić Matorom nikad i da će zbog toga taj odnos biti okončan, ona je dobila reč i otkrila šta misli o tome.

- Niko nije terao nijednu devojku da ulazi u vezu sa Matorom, to je bio njihov izbor, pa i moj. Mića sad želi da napravi od Matore lošu odobu. Želim da imam dobru komunikaciju sa ocem i porodicom, ako mogu, ali ako ne prihvate moju vezu, ja se odreći Matore neću. Na tu moju odluku, niko ne može da utiče. Matora poštuje moju porodicu, mene poštuje, ne radi mi ništa loše. Brižna je prema meni, nije monstrum i ja moram da kažem da sam dobrovoljno u odnosu sa njom - rekla je Dragana.

- Dragana, kako se osećaš? Vidim da Matoroj i tebi nije najbolje, da niste raspoložene - kazala je Kačavenda.

- Biću dobro. Pozdravljam svoju porodicu, majka mi je slala poklone, ocu želim da kažem da ga volim - rekla je Dragana.

Autor: S.Z.